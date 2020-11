Samsung ne lancera peut-être pas la gamme Galaxy Note 21 en 2021

Nous avons déjà entendu dire que Samsung pourrait abandonner la gamme Galaxy Note en 2021 au profit de la gamme Galaxy Fold. Ce serait un bouleversement majeur pour la firme, mais au moins deux autres sources ont révélé des informations suggérant que cela pourrait effectivement être le cas.

Samsung se préparerait à lancer la série phare Galaxy S21 plus tôt que d’habitude, en janvier, au début de l’année prochaine. Et si l’on en croit les rumeurs les plus récentes, l’une d’elles affirme que la gamme de smartphones Galaxy S21 arrivera avec le support du S Pen. La fuite de la nouvelle série Galaxy S21 a de nouveau fait naître des rumeurs selon lesquelles la gamme Galaxy Note de l’année prochaine serait annulée.

Quelques heures à peine après vous avoir présenté les spécifications complètes des trois prochains Galaxy S21, Max Weinbach, de Android Police, est allé sur Twitter pour énumérer les smartphones phares que Samsung ajoutera à son portefeuille en 2021. Il s’agit des successeurs des Galaxy S20, S20 FE, Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

3 of these devices will have SPen support. —Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020

Weinbach a ajouté un tweet indiquant que trois de ces appareils seront compatibles avec le S Pen. Il s’agirait très probablement des Galaxy S21 Ultra, du Galaxy Z Flip 3 et du Galaxy Z Fold 3, et pas de tous les modèles de la gamme S de Galaxy. Or, le S Pen a été la signature de la gamme Galaxy Note. Et si vous regardez la liste de près, la gamme Galaxy Note 21 est absente de la liste des smartphones phares de Samsung pour l’année prochaine. Cela vous a-t-il choqué ?

Pas encore une confirmation officielle

Si cela n’était pas suffisant, l’une des sources les plus réputées de Samsung, Ice universe, a apporté sa contribution à la discussion. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, « il n’y a actuellement aucune information sur le développement de la gamme Note 21“, ajoute-t-il. Il est fort possible que la gamme et son stylet magique soient progressivement abandonnés l’année prochaine.

An unusual clue: There is currently no information on the development of the Note21 series. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg —Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2020

Toutes les rumeurs et les fuites vont dans le même sens : la disparition de la gamme Galaxy Note 21. Tout cela n’est pas la preuve définitive que Samsung abandonne la gamme Note en 2021. Il est possible que les ventes de smartphones pliables ne soient pas du tout comparables à celles de la gamme Note, ou que la société décide de sortir de nouveaux smartphones Note coûte que coûte. Mais, il semble bien que Samsung puisse prendre une autre direction.