Cette fuite de la gamme Galaxy S21 révèle les spécifications, les caractéristiques de la caméra et bien plus

La nouvelle fuite du Galaxy S21 révèle les spécifications, les caractéristiques de la caméra et bien plus

Le Galaxy S21 sera une sortie intéressante, mais pas exactement pour les meilleures raisons. La nouvelle gamme de flagships de Samsung sera lancée plus d’un mois plus tôt que la normale et certaines rumeurs laissent entrevoir une mise à niveau assez maigre par rapport au Galaxy Note 20.

Maintenant, quelques informations supplémentaires inondent la toile, complétant le tableau. Le trio de smartphones Galaxy S21 va certainement être un mixte des deux gammes de smartphones. Trois modèles de Galaxy S21 sont attendus : un standard, un Plus et un Ultra.

Nous entendons enfin la confirmation de trois modèles, dans la lignée de la sortie de Samsung l’année dernière. Du moins, c’est ce qui ressort des informations presque complètes que Android Police a pu rassembler, laissant peu de place à la surprise. Bien qu’il y ait quelques améliorations évidentes, d’autres spécifications ne semblent pas si différentes de celles des vaisseaux phares de cette année.

Tous trois seront propulsés par un Snapdragon 875 ou un Exynos 2100 et, selon Ice Universe, la puce de Samsung pourrait enfin avoir pu rattraper Qualcomm. Les similitudes s’arrêtent là, mais les différences ne se limitent pas à la taille. En fait, le Galaxy S21 et le Galaxy S21+ ne diffèrent vraiment que par leur taille, respectivement 6,2 et 6,7 pouces, ainsi que la capacité des batteries — le S21 aura une batterie de 4 000 mAh, le 21+ une batterie de 4 800 mAh.

Pour tous les autres aspects, ils sont presque identiques, y compris la résolution full HD+, ce qui est décevant pour le modèle « Plus ». Si les spécificités peuvent différer, il semble également que les Galaxy S21 et Galaxy S21+ aient la même configuration de triple caméra que le Galaxy S20, du moins en nombre de mégapixels — un objectif principal de 12 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels.

Un Galaxy S21 Ultra qui se rapproche du Galaxy Note 20

Néanmoins, les choses sont très différentes pour Galaxy S21 Ultra de 6,8 pouces, où Samsung semble avoir fait le maximum. D’un écran à une résolution WQHD+ à une énorme batterie de 5 000 mAh, d’un capteur principal de 108 mégapixels de nouvelle génération à une compatibilité avec le S Pen, c’est clairement ce que Samsung veut que son vaisseau amiral 2021 soit. Il possède même deux téléobjectifs, un 3x de 10 mégapixels et un autre 10x de 10 mégapixels, aussi bizarres que cela puisse paraître, et un objectif ultra-large de 12 mégapixels.

Les smartphones devraient tous être dotés de la technologie 5G, le S21 et le 21+ étant tous deux dotés de la technologie Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1, et du Wi-Fi 6E dans le modèle Ultra. Les couleurs disponibles pour le S21 devraient inclure le Phantom Violet, le Phantom Pink, le Phantom Gray et le Phantom White ; le 21+ sera disponible en Phantom Silver, Phantom Black et Phantom Violet ; et le 21 Ultra ne sera disponible qu’en Phantom Silver et Phantom Black, selon Android Police.

Cela fait du Galaxy S21 Ultra son meilleur et, par conséquent, son plus cher. À titre de référence, le Galaxy S20 Ultra a été lancé à 1 359 euros. Il va être intéressant de voir comment Samsung présentera cette nouvelle version à la mi-janvier 2021.