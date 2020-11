Apple se replace dans le classement DxOMark avec son iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Bien qu’il ait été un pionnier dans le domaine de la photographie sur smartphone, il a semblé pendant un certain temps qu’Apple était en train de perdre pied face à une concurrence de plus en plus accrue, du moins dans le classement de DxOMark. Elle n’a cessé d’essayer de regagner du terrain au cours des générations passées et son duo d’iPhone 12 Pro marque cette année sa plus grande tentative de reconquérir sa position. Pour les critiques de DxOMark, c’est ce qu’elle a presque réussi à faire, mais elle est toujours à court d’arguments face au leader du marché, Huawei.

Apple a toujours été modeste avec ses capteurs photo pour smartphones, préférant tirer le maximum du matériel et le compléter par une plus-value logicielle. Cette stratégie a fonctionné pendant un certain temps, mais la montée fulgurante de Huawei dans ce segment ainsi que la montée en puissance de sociétés chinoises comme Xiaomi ont peut-être finalement poussé Apple à agir. Sur la base de ces résultats, ce travail pourrait finalement porter ses fruits.

L’iPhone 12 Pro, qui possède un capteur standard de 12 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels, a été très bien accueilli par DxOMark, malgré la similitude de ses caractéristiques avec l’iPhone 11 Pro Max de l’année dernière. Une bonne exposition, des couleurs précises, et surtout l’autofocus sont les points forts de ce modèle. Mais il n’est pas surprenant que les tests de zoom avec une faible portée de 2x soient un échec.

L’iPhone 12 Pro Max possède presque le même capteur, mais il étend la portée du zoom à 2,5 x et obtient un décalage du capteur OIS. DxOMark affirme que le smartphone établit le record de mise au point automatique, mais le capteur LIDAR ne fait pas vraiment ressortir la simulation bokeh. L’examen fait également ressortir quelques points pour la gamme dynamique limitée et les niveaux élevés de bruit.

Les utilisateurs de longue date de l’iPhone seront probablement ravis d’apprendre que l’iPhone 12 Pro et le Pro Max remportent la palme en ce qui concerne les iPhone d’Apple. Cependant, ceux qui ne sont pas fidèles à l’OS pourraient être indécis car le P40 Pro et le Mate 40 Pro de Huawei sont toujours en tête du classement. Mais les problématiques autour de Huawei — la plus contraignante étant évidemment l’absence du Google Play Store, même pour les fidèles d’Android. Ainsi, à part le Xiaomi Mi 10 Ultra, Apple a pratiquement repris la main sur ce marché cette année.

Voici le classement

Avec tout cela en tête, voici comment se décompose maintenant le classement des meilleures caméras de smartphones sur DXOMark :

Huawei Mate 40 Pro – 136 points

Xiaomi Mi 10 Ultra – 133 points

Huawei P40 Pro – 132 points

iPhone 12 Pro – 128 points

Xiaomi Mi 10 Pro – 128 points

Vivo X50 Pro+ — 127 points

Oppo Find X2 Pro – 126 points

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G—126 points

Honor 30 Pro+—125 points

iPhone 11 Pro Max—124 points

Comme toujours, il est important de garder à l’esprit que la méthodologie et la fiabilité des tests de DXOMark sont souvent remises en question et contestées, principalement parce que la qualité des caméras est subjective et qu’il est difficile d’attribuer un « score ».