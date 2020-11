Apple bloque officiellement les rétrogradations vers iOS 14.1 depuis iOS 14.2

Apple a déployé iOS 14.2 il y a quelques jours, et la société a agi assez rapidement pour s’assurer que les utilisateurs ne se rétrogradent pas à la précédente version du système d’exploitation.

Aujourd’hui, le géant de la technologie basé à Cupertino a confirmé qu’il a cessé de signer iOS 14.1, ce qui signifie que si vous avez déjà installé iOS 14.2, vous êtes pratiquement coincé avec ce dernier. L’arrêt de la signature de code pour iOS 14.1 survient une semaine après qu’Apple ait publié iOS 14.2 avec de nouvelles émoticônes, une icône Shazam au centre de contrôle et des corrections de bugs.

Apple n’authentifiant plus le code iOS 14.1, les utilisateurs d’appareils ne peuvent plus télécharger ou installer le système d’exploitation désormais obsolète. Apple arrête régulièrement de signer le code existant après la sortie d’une nouvelle version d’iOS, en partie pour protéger les clients contre les acteurs malveillants qui tentent de tirer profit des vulnérabilités nouvellement découvertes. En plus de la sécurité, le fait d’empêcher les utilisateurs de télécharger l’ancien code permet à Apple de conserver davantage d’appareils iOS sur les logiciels les plus récents et les plus riches en fonctionnalités.

Pourquoi voudrait-on passer à une version antérieure d’iOS pourriez-vous vous demander ? Il y a deux raisons pour lesquelles le retour à une version plus ancienne du système d’exploitation est quelque chose qui intéresse de nombreux utilisateurs.

D’abord et avant tout, c’est la lutte évidente pour les performances. Si quelque chose ne va pas sur iOS 14.2 et qu’une fonctionnalité spécifique ne fonctionne pas comme prévu, la façon la plus simple de régler le problème est de revenir à iOS 14.1, ce qui est assez pratique si une sauvegarde a également été créée.

Le jailbreaking…

Et puis, c’est parce que les anciennes versions d’iOS sont souvent celles qui sont les plus faciles à enfreindre. Croyez-le ou non, mais l’époque des jailbreaks n’est pas encore révolue, et de nombreuses personnes utilisent de tels outils pour déverrouiller leur iPhone et accéder à de nouvelles fonctionnalités.

Et, il y a une bonne raison à tout cela. Le jardin clos d’Apple est toujours d’actualité, et déverrouiller l’appareil avec une solution de jailbreak est le moyen le plus simple de s’en débarrasser. Inutile de dire que les jailbreaks mettent généralement du temps à se propager sur le Web et qu’Apple les bloque très souvent avec de nouvelles mises à jour du système d’exploitation. C’est la raison pour laquelle certaines personnes veulent simplement revenir à une version antérieure.