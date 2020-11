Garmin annonce un suivi de grossesse pour les smartwatches et les applications mobiles

Garmin a récemment annoncé des capacités de suivi de grossesse pour les applications mobiles Garmin Connect et une série d’appareils compatibles, dont les séries fenix 5 et 6, la gamme MARQ et les modèles vivoactive 3 et plus récents.

Avec cette nouvelle mise à jour, les femmes peuvent suivre leur grossesse depuis leur poignet ou leur smartphone, car elles peuvent désormais ajouter des données spécifiques comme les mouvements du bébé et les taux de glycémie. L’intégration du suivi de la grossesse dans une plateforme existante présente l’avantage que les utilisateurs n’ont pas besoin d’utiliser des appareils tiers pour suivre certains paramètres de santé.

« Vous pouvez mettre en place des rappels personnalisés pour vous aider à suivre vos objectifs d’hydratation ou vous rappeler de pratiquer vos Kegels. Vous pouvez même obtenir des recommandations de prise de poids pour vous aider à suivre vos progrès. Tout en suivant vos paramètres de santé habituels — y compris le sommeil, le Body Battery, les activités et plus encore — à partir de votre wearable Garmin pour voir comment votre corps change chaque semaine, mois et trimestre », explique Garmin.

En même temps, à partir de cette nouvelle mise à jour, les femmes recevront des données amusantes comme la taille du bébé par rapport aux fruits et légumes courants, ce qui existe depuis un certain temps dans les applications dédiées au suivi de la grossesse disponible sur les appareils mobiles.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons les options permettant d’interrompre l’entraînement, d’activer les alertes de fréquence cardiaque élevée pour les activités et d’ajuster l’objectif d’hydratation quotidien.

Nouvelles fonctionnalités disponibles dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs

Une nouvelle application appelée Pregnancy Tracking Connect IQ a également été lancée, et elle se synchronisera avec le compte Garmin Connect existant. Il est facile d’ajouter des données relatives à la grossesse dans l’application mobile. Il vous suffit de lancer l’application et de vous rendre dans « Paramètres utilisateur > Santé des femmes > Type de cycle > Grossesse ».

Garmin explique que les montres de la série vivomove bénéficient également de fonctionnalités analogues grâce au widget de suivi de la santé des femmes. Les nouvelles mises à jour sont disponibles dès aujourd’hui, une fois que la dernière version de l’application Garmin Connect est installée sur le smartphone et que la smartwatch est à jour.