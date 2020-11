iFixit démonte la Xbox Series X et révèle l’énorme système de refroidissement

La nouvelle génération de consoles de jeu arrive, et iFixit a pu mettre la main sur l’une d’entre elles afin de la mettre en pièces. Il est temps de regarder de plus près ses entrailles. Et alors que la Xbox Series X va peut-être arriver chez vous dans quelques jours, et il y a quelques petites surprises à avoir, avec un géant dissipateur de chaleur.

La première étape du démontage est toujours la plus difficile, car elle exige que l’utilisateur brise le joint d’étanchéité — et annule de fait toute garantie qu’il avait pour les réparations auprès de Microsoft et/ou de la société de vente tierce auprès de laquelle il a acheté sa Xbox Series X. Une fois à l’intérieur, les spécialistes de iFixit fournissent une belle liste de composants identifiés.

Le démontage complet de iFixit permet d’obtenir tout un tas de photos de haute qualité du processus qu’il faut suivre pour démonter une Xbox Series X. Il s’agit de la Xbox Series X avec un processeur AMD à 8 cœurs cadencé à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Zen 2, un GPU AMD RDNA 2 (1 825 MHz), 16 Go de RAM GDDR6 et 1 To de SSD — la seule version que vous pouvez acheter en magasin pour le moment.

À l’intérieur de la série Xbox, vous trouverez une collection intéressante de composants que vous souhaiterez peut-être assortir à votre futur matériel. Il s’agit notamment du même lecteur optique que celui qui est fourni avec les Xbox One X et Xbox One S — littéralement le même numéro de modèle et tout le reste.

Un système de refroidissement très performant

La partie la plus impressionnante de tout cet engin est le système de refroidissement. Il n’y a pas grand-chose de magique à faire avec une console de jeu comme celle-ci — ce n’est qu’une grosse boîte, après tout — mais regardez ce système de refroidissement !

Ci-dessus, vous voyez une photo du système de refroidissement de la Xbox Series X prise par iFixit. À gauche, vous voyez une série d’ailettes métalliques fixées à une chambre à vapeur en cuivre. Les ailettes tirent la chaleur de la chambre, la chambre touche la carte par une pâte thermique. La plaque métallique (sur la photo, juste à droite du cuivre) fait office de bouclier.

Vous verrez également des plots thermiques dans toute cette configuration, y compris sur le châssis central. Ce dernier comporte une série de trous qui rappellent les trous que vous verrez à l’extérieur de la Xbox Series X. Ces trous ne sont pas seulement là pour le look — ils sont soigneusement placés pour maximiser la circulation de l’air tout en conservant un blindage contre les éléments environnementaux (comme les poils de chat).

Le bouclier sur la droite comporte également une série de trous, permettant à l’air de circuler à travers tout le système. Tout cela est facilité par l’énorme ventilateur situé en haut de la console. Il s’agit du modèle AS81412HJ-01 de Delta Electronics, Inc..

Les gens de iFixit ont évalué la « réparabilité » de cette machine à 7 sur 10. Ce n’est pas terrible.