Honor lance le 10X Lite avec un capteur photo de 48 mégapixels à 199,90 €

Honor, qui aurait été vendu par Huawei, a lancé un successeur du smartphone Honor 9X Lite. Le Honor 10X Lite est doté d’une configuration à quatre caméras à l’arrière, d’un écran de 6,67 pouces avec une résolution full HD+.

Pour ce smartphone, Honor s’est associé à la plateforme de narration Wattpad et dispose de fonctionnalités comme le mode ebook qui attirera les lecteurs qui préfèrent lire des livres sur le pouce. Le smartphone qui se décline en deux coloris — Midnight Black et Emerald Green — a déjà été vendu dans des pays comme la Russie et l’Arabie Saoudite avant d’être introduit dans des pays européens comme la France et l’Allemagne, entre autres.

Le Honor 10X Lite est alimenté par un processeur HiSilicon Kirin 710A couplé à 4 Go de RAM. Il est équipé d’un écran de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ et fonctionne avec la surcouche MagicUI 3.1 basée sur Android 10. Il est à noter que le smartphone n’est pas livré avec le support de Google Play et Google Services en raison de la lutte permanente entre sa société mère Huawei et l’administration américaine.

Cependant, les utilisateurs peuvent télécharger et installer des applications à partir du Huawei AppGallery et d’autres dépôts d’applications tiers. En ce qui concerne les autres fonctionnalités, le smartphone est équipé d’une configuration à quatre caméras avec un capteur primaire de 48 mégapixels, un capteur secondaire de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur photo macro de 2 mégapixels.

Une caméra frontale de 8 mégapixels est présente à l’avant et le smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh qui est devenue une caractéristique standard de la plupart des smartphones de milieu de gamme. Le smartphone offre également un support à la charge rapide Honor SuperCharge de 22,5 W.

Un prix très abordable

Honor a fourni 128 Go de stockage interne qui peut être étendu par une carte micro SD. Les options de connectivité du smartphone comprennent la 4 G LTE, le Wi-Fi à 2,4 GHz, le Bluetooth, le GPS/A-GPS et un port USB Type-C. Les capteurs embarqués comprennent un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante et un capteur de proximité. Il y a également un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté.

Le prix du Honor 10X Lite est de 229 euros. En outre, pour le lancement, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 30 € et d’un HONOR Band 5 sport offert à la Fnac, Darty et Boulanger.