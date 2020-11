Le Galaxy S21 Ultra pourrait se vanter d’une meilleure caméra

Si Samsung lance la gamme de smartphones Galaxy S21 en janvier, elle n’a peut-être pas le temps de peaufiner les nouvelles fonctionnalités du smartphone. Cela semble être le ton général des fuites jusqu’à présent, même si cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de changements significatifs. Certains de ces changements pourraient être mieux accueillis que d’autres. La dernière information qui parvient à nos yeux indique une légère amélioration (?) de la caméra arrière sur le Galaxy S21 Ultra.

Selon @UniverseIce sur Twitter, le Galaxy S21 Ultra sera équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels dans sa caméra arrière – en particulier le capteur ISOCELL Bright HM3, avec une taille de pixel de 0,8 μm (micromètres).

Si la résolution en mégapixels et la taille des pixels restent les mêmes que sur le Galaxy S20 Ultra, la principale différence réside dans la version « HM3 ». Nous n’avons pas encore vu apparaître un smartphone équipé de ce capteur, et il semblerait qu’il va améliorer la capture de la lumière et la photographie en basse lumière.

D’après les informations provenant de la même source, il semblerait que le Galaxy S21 Ultra abandonne le capteur de temps de vol (ToF) de son prédécesseur sorti plus tôt cette année, ce qui pourrait signifier que la détection de la profondeur et les performances de la réalité augmentée prennent un coup.

Bien que nous soyons toujours impatients de passer au crible chaque fuite qui se présente, cette mise à niveau n’est pas très surprenante. Plusieurs rumeurs antérieures ont laissé entendre qu’un capteur de 108 mégapixels serait à nouveau inclus, mais nous ne savons pas encore combien de capteurs photo il y aura au total à l’arrière du smartphone.

Galaxy S21 Ultra is a small improved version of S20 Ultra. Using HM3 sensor, single pixel is still 0.8um, 108MP, laser focus, no ToF. —Ice universe (@UniverseIce) November 6, 2020

Quant au capteur ToF, nous avons appris en août dernier que ce composant pourrait bien être abandonné, car il ne fonctionnait pas aussi bien que prévu — et la série de smartphones Galaxy Note 20 l’a également abandonné. Il semble que Samsung mise plutôt sur un autofocus laser, qui prend en charge certaine des mêmes fonctions.

Des changements attendus

Le résultat final devrait être un Galaxy S21 Ultra qui prend de meilleures photos que le Galaxy S20 Ultra qui l’a précédé. Samsung lancera probablement au moins deux autres configurations du Galaxy S21, éventuellement avec des configurations de caméras différentes. Malheureusement, cela suggère que le nouveau capteur ToF ISOCELL Vizion 33D qu’elle a récemment annoncé ne fera pas son apparition. Celui-ci a été créé pour pallier les limites de l’autofocus laser et en supprimer la nécessité.

Nous pensions au départ que le premier smartphone phare de Samsung pour 2021 s’appellerait le Galaxy S30, mais il semble maintenant que le Galaxy S21 soit le nom qui a été retenu. Apparemment, le 14 janvier 2021 sera le jour de l’annonce.