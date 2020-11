Le prototype de la Surface Pro 8 se retrouve sur la toile

Vous vous souvenez d’une liste sur eBay d’un prototype d’ingénierie de la Surface Pro 8 de Microsoft de la semaine dernière ? Eh bien, après tout, il semble que la liste était légitime — ce qui, vous l’imaginez, est un sujet sur lequel Microsoft se penchera à un moment donné, car l’utilisateur de u/unreliable_noob sur Reddit prétend l’avoir acheté. L’utilisateur de Reddit a également partagé une nouvelle série d’images ainsi que des benchmarks pour la supposée Surface Pro 8 de Microsoft.

D’après la prise en main, l’utilisateur affirme que le facteur de forme est totalement inchangé et souligne également l’absence d’un port Thunderbolt 3. Pour rappel, le listing sur eBay a révélé les principales spécifications, notamment la présence d’un processeur Intel Core i7 1165G7 de 11e génération, d’un écran de 12,3 pouces, de 32 Go de RAM et un SSD Samsung de 1 To.

Bien sûr, prenez tout cela avec le scepticisme habituel qui devrait toujours être employé autour de ce genre de fuites.

Les nouvelles images sont jointes ci-dessous :

Comme mentionné précédemment, l’utilisateur Reddit a également partagé les benchmarks du Surface Pro 8. Avec le benchmark World of Tanks, l’appareil a obtenu la note « good » à une résolution 1080p avec des réglages moyens. Dans Novabench, l’appareil a obtenu un score de 2 180 points, avec un score de 1 273 CPU, 411 GPU, 312 RAM et 184 disques.

Pour ceux qui se demandent comment la vente s’est déroulée, voici ce que u/unreliable_noob a à dire : « Tous mes amis ont dit que j’étais un idiot de l’avoir acheté. Ils étaient sûrs que c’était une arnaque. Mais je me suis dit que c’était sur eBay, et je me suis assuré de payer avec PayPal, donc peu importe, j’étais couvert. Et heureusement, tout s’est arrangé ». Cela dit, je ne recommande ni n’encourage certainement pas des achats aussi risqués.

Une conception décevante

Il reste à voir si Microsoft a finalisé la conception de la Surface Pro 8. Comme je l’ai déjà mentionné, la principale déception est que l’apparente nouvelle génération de la Surface Pro ressemble à celle de la Surface Pro 7 — dont la conception de base n’a pas changé depuis des lustres. De même, l’ajout de la connectivité Thunderbolt est également sur la liste des souhaits, on doit garder à l’esprit qu’il s’agit peut-être d’un premier prototype où le nouveau matériel est à l’intérieur d’un vieux châssis, et où les changements de conception n’ont tout simplement pas encore été mis en œuvre (mais sont prévus).

Selon l’acheteur du prétendu prototype sur eBay, l’ordinateur portable ne porte aucune étiquette d’actif ni aucune autre marque d’identification. On peut donc terminer cet article en rappelant que l’on doit traiter avec prudence toute conclusion tirée ici sur ce que Microsoft pourrait prévoir avec la future Surface Pro.