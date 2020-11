OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, un lancement prévu pour mi-mars 2021

Des fuites provenant de plusieurs sources au cours du week-end pourraient avoir révélé certaines informations clés sur la prochaine gamme de smartphones OnePlus 9, qui devrait être annoncée au début de l’année prochaine.

Alors qu’une publication de Weibo largement diffusée la semaine dernière suggérait que la gamme se composerait de trois appareils, dont le OnePlus 9, le OnePlus 9 Pro et un éventuel OnePlus 9 Ultra, TechDroider affirme maintenant qu’i n’y aura que deux modèles, les discussions sur le Ultra étant « spéculatives ».

Selon le rapport, le modèle « standard » portera les numéros de modèle LE2110, LE2117 et LE2119, tandis que la variante « Pro » porterait les numéros de modèle LE2120 et LE2127. Les numéros de modèle correspondent aux deux premières lettres du nom de code supposé de la série OnePlus 9, Lemonade, mais il n’y a aucune confirmation à ce sujet pour le moment.

Le rapport suggère également que les appareils sont actuellement en phase de test et que la production en série n’a pas encore commencé.

En attendant, de récentes rumeurs sur le OnePlus 9 suggèrent qu’il pourrait être annoncé à la mi-mars, soit environ un mois plus tôt que lorsque la série OnePlus 8 a été dévoilée cette année. Selon des spéculations en ligne, l’appareil sera livré avec le processeur Snapdragon 875, un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, une certification IP68 (résistance à la poussière et à l’eau), une puce NFC et deux haut-parleurs stéréo. Il pourrait également être équipé d’un chargeur rapide de 65 W et d’un chargeur sans fil de 40 W.

Below are the Final Model no (Ofcourse there will be more) in Testing Phase right now. Mass Production is yet to begin.

OnePlus 9

LE2110

LE2117

LE2119

OnePlus 9 Pro

LE2120

LE2127

—TechDroider (@techdroider) November 8, 2020