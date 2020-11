Sony annonce son entrée sur le marché des drones avec le Airpeak

Sony fabrique certains des meilleurs appareils photo du marché, mais le géant japonais de l’électronique a révélé son intention de pousser sa technologie photographique dans les cieux grâce à une nouvelle gamme de drones.

Les drones sont devenus très courants ces dernières années, pour toutes sortes d’utilisations allant du militaire au civil comme la photographie. Certains drones sont alimentés par des systèmes d’IA leur permettant de fonctionner sans contrôle humain. D’autres drones sont contrôlés à distance et nécessitent l’aide d’une personne pour les piloter. Sony a annoncé un nouveau projet de drone sous la marque Airpeak qui, selon elle, relève du domaine de la robotique IA. Celui-ci marque son entrée sur le marché des drones.

Sony offre très peu d’informations réelles sur ce qu’elle a en tête pour les drones de la marque Airpeak. Ce qu’il dit, c’est que la marque reflète son aspiration à contribuer à « une implication plus poussée » et à la création d’une « valeur sans précédent » en utilisant la technologie d’imagerie et de détection et basée sur la « technologie 3R ». Cela ne semble pas être une nouvelle technologie propriétaire, mais un langage marketing qui signifie « réalité, temps réel et distance ».

Airpeak vise à soutenir la créativité des créateurs vidéo « dans toute la mesure du possible » tout en contribuant au développement de l’industrie du divertissement et en améliorant l’efficacité et les économies dans différents secteurs. Airpeak promet de promouvoir le projet afin de permettre l’utilisation de drones avec des niveaux de sécurité et de fiabilité élevés dans des environnements où cela a été difficile par le passé.

Étant donné les prouesses de Sony en matière de caméras, nous nous attendons à ce que les prochains drones du fabricant japonais proposent une technologie analogue, mais elle devra dépasser ce que les meilleurs drones de DJI peuvent offrir actuellement afin de tenter d’attirer les photographes aériens et les vidéastes. Il semble que ce soit une tâche à laquelle Sony est prêt à s’atteler.

Prévu pour le printemps 2021

En effet, Sony déclare : « en rassemblant les technologies que nous avons développées jusqu’à présent, nous allons transformer le royaume du ciel en un espace créatif sans fin dans une perspective libre sans précédent ». Sony a également mentionné qu’elle publiera plus d’informations lorsqu’elles seront disponibles sur le site Web de Airpeak. Le lancement du projet est actuellement prévu pour le printemps 2021. Sony note qu’elle cherchera bientôt des partenaires dans le secteur professionnel pour collaborer au projet.

Sony a proposé une très courte vidéo d’introduction, que l’on peut voir ci-dessus. Il est difficile de se faire une idée précise de ce que Sony montre dans cette vidéo. Il est difficile de dire s’il s’agira d’un quadriporteur, ce qui est typique des drones commerciaux, ou d’un drone de conception plus traditionnelle.