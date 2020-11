WhatsApp livre désormais plus de 100 milliards de messages par jour

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé, lors de l’appel aux résultats trimestriels de l’entreprise, que plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde utilisent une ou plusieurs de ses applications chaque jour. Et que plus de 10 millions d’annonceurs actifs utilisent ses services. Il a également déclaré que WhatsApp, le service de messagerie instantanée, a maintenant environ 100 milliards de messages sont délivrés chaque jour.

Pour rappel, l’application a pu franchir la barre des 100 milliards de messages par jour pour la première fois le soir du Nouvel An l’année dernière. En effet, WhatsApp diffuse aujourd’hui plus de 100 milliards de messages par jour, consolidant ainsi sa position parmi les méthodes de communication les plus populaires.

Aucun autre service de messagerie instantanée ne dispose d’une base de livraison de messages aussi importante. Cela pourrait être dû au fait que la base d’utilisateurs de WhatsApp est en forte croissance. En février, WhatsApp a fait la une des journaux en annonçant qu’elle avait franchi le cap des deux milliards d’utilisateurs.

La plateforme ne montre aucun signe de ralentissement, Will Cathcart, responsable de WhatsApp sur Facebook, annonçant la dernière étape.

This year we’ve all relied on messaging more than ever to keep up with our loved ones and get business done. We are proud that @WhatsApp is able to deliver roughly 100B messages every day and we’re excited about the road ahead.

