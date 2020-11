Quels sont les applications et les jeux que Apple promet pour les Mac ARM ?

Nous nous doutions bien que l’événement d’hier allait révéler le silicium interne d’Apple, et c’est bien sûr exactement ce que la société a annoncé dans sa nouvelle puce M1. Apple a passé les premiers moments de l’événement à parler de l’architecture de la puce M1, mais une fois la discussion sur le processeur terminée, il était temps d’apprendre comment la puce M1 aiderait macOS Big Sur à mieux fonctionner. Cette tâche a été confiée à Craig Federighi, vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple.

Apple a annoncé les premières applications et les premiers jeux à venir sur les Macs basés sur une architecture ARM, et cela comprend plus que quelques noms familiers : Adobe Lightroom et Photoshop, DaVinci Resolve, Cinema 4D, et bien d’autres encore.

Parmi les autres titres présentés lors de l’événement d’Apple d’hier soir — où l’entreprise a présenté en détail les premiers ordinateurs utilisant ses puces Apple Silicon — figurent l’éditeur de code Nova, l’application de codage pour enfants Hopscotch, l’application d’appel vidéo Mmhmm, l’application de design Shapr3D, toutes les applications de productivité du groupe Omni (telles que OmniPlan et OmniGraffle), l’outil de publication Affinity Publisher, l’application de généalogie MacFamilyTree et l’application de graphisme vectoriel Vectornator. Apple a déjà indiqué que Microsoft Word, Excel et PowerPoint sont également mis à jour pour ces nouveaux Mac.

Quelques jeux ont également été présentés : Baldur’s Gate 3, Beyond a Steel Sky, et Subnautica: Below Zero.

Plusieurs autres applications qu’Apple a teasé semblaient être des portages d’applications iPhone ou iPad. Il s’agit notamment du populaire jeu Among Us, de l’application d’illustration Procreate, de l’application d’achat de baskets GOAT, du service de streaming HBO Max, de l’application de recettes Kitchen Stories, de l’application de filtrage de photos Graphite Sketchbook et de l’éditeur de photos Darkroom.

Apple n’a pas fourni de date de sortie pour la plupart de ces applications, mais a indiqué que Lightroom sera disponible le mois prochain, et que Photoshop et les « autres applications phares » d’Adobe seront lancées au début de l’année prochaine.

Toutes les applications d’Apple seront disponibles dès le premier jour pour les Macs basés sur la puce Apple M1, a déclaré la société. Cela inclut les applications professionnelles d’Apple, comme Final Cut Pro et Logic Pro, et tout le reste, de GarageBand et iMovie à Safari et Notes.

Les développeurs doivent entrer en action

Cette nouvelle génération de Mac est construite autour de processeurs ARM, qui sont codés différemment des processeurs Intel que les ordinateurs d’Apple utilisent depuis plus d’une décennie. De ce fait, chaque développeur va devoir retravailler, tester et republier ses applications pour les rendre totalement compatibles avec ces nouvelles machines. Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle chez Apple, a déclaré précédemment que « la grande majorité des développeurs peuvent mettre leurs applications en service en quelques jours » — mais il est probable que cela représente beaucoup plus de travail pour les développeurs de titres complexes.

Il est essentiel pour Apple de mettre rapidement en place les meilleures applications sur ces nouveaux Mac. Si les applications clés sur lesquelles les gens comptent ne fonctionnent pas bien, ces machines seront pointées du doigt pour les personnes qui cherchent à acheter un nouvel ordinateur. Cela vaut en particulier pour les applications créatives et les logiciels de productivité, comme la suite Creative Cloud d’Adobe et la suite Office de Microsoft, car cela empêchera les designers et de nombreuses entreprises d’acheter ces nouvelles machines tant que les applications dont ils ont besoin pour faire leur travail ne seront pas disponibles.

Les acheteurs ne seront pas totalement démunis si leur application préférée n’a pas encore été mise à jour. Apple a également inclus sur ces nouveaux Macs un système appelé Rosetta 2 qui émulera le code Intel et permettra aux anciennes applications de fonctionner. Mais ces applications ne fonctionneront peut-être pas sans problème, et elles seront probablement plus lentes, car leur code doit être traduit au fur et à mesure de leur fonctionnement.

L’avantage iOS

Apple dispose d’un autre gros avantage en ce qui concerne les applications sur ces nouvelles machines : l’iPhone et l’iPad. Comme ces appareils utilisent également des processeurs basés sur l’architecture ARM, les applications pour les smartphones et tablettes peuvent être amenées à fonctionner sur des Mac basés sur des puces ARM, théoriquement avec peu d’efforts ; Apple dit que « beaucoup » peuvent fonctionner « en l’état ».

Nous devrons voir si l’expérience est vraiment bonne.