Google Stadia bientôt pris en charge sur les iPhone et iPad grâce à Safari

Depuis son lancement il y a près d’un an, Stadia n’est officiellement disponible que sur Android, le Web et Chromecast. Google semble avoir finalement pris la même voie que Amazon, puisque le géant de la recherche a commencé à travailler sur l’ajout d’une prise en charge officielle de Stadia pour les iPhone et iPad à l’aide du navigateur Safari.

Considérant que Stadia a une application Web officielle, il peut sembler surprenant qu’iOS n’ait pas eu un support officiel de cette manière. En effet, au moment du lancement de Stadia, la version de Safari fournie avec iOS 13 ne disposait pas des fonctionnalités Web nécessaires au bon fonctionnement de Stadia. Avec iOS 14, cela a changé. Cette nouvelle arrive juste après que Apple ait rétabli l’application tierce Stadium (qui permet de jouer à Stadia sur iPhone/iPad) sur l’App Store.

La chaîne YouTube Gem Stadia a d’abord trouvé des preuves du travail de Google du support de Stadia grâce à Safari dans le code source de l’application Web de Stadia. « Nouveau ! Jouez sur ce navigateur — Le jeu est encore en développement. Au fur et à mesure que nous testons les performances et que nous ajoutons des fonctionnalités, vos commentaires nous aideront à améliorer l’expérience de Stadia pour tout le monde », peut-on lire dans la description.

La prise en charge officielle de Stadia par Google sur les iPhone et iPad à l’aide de Safari va probablement entraîner la fermeture de Stadium, qui imite actuellement Google Chrome en tant que user agent.

Toutefois, Stadium est votre ami jusqu’à ce que cela se produise. Il convient de saluer les efforts de Zach Knox, le développeur de Stadium, dont la contribution a redonné espoir aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à Stadia.

Un lancement dans les prochaines semaines

Comme mentionné précédemment, le fait que Google ait décidé de donner la priorité au développement de l’application Web de Stadia pour le navigateur Safari par WebKit n’est pas une surprise, d’autant plus que c’est exactement ce que Amazon a fait avec son service de jeu sur le cloud, Luna, qui est maintenant accessible en preview.

Cela étant dit, n’oubliez pas que Google n’a pas fourni de calendrier quant à la date à laquelle elle prévoit d’offrir un support officiel à Stadia par Safari. En fait, l’entreprise n’a même pas officiellement confirmé ses plans. Si Google ne rencontre pas d’obstacles majeurs dans la mise en œuvre, nous pouvons nous attendre à ce que cela se produise dans les prochaines semaines.