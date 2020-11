Le benchmark du processeur ARM d’Apple bat le MacBook Pro 16 pouces Intel Core i9

Un nouveau benchmark montre que le processeur A14X Bionic d’Apple, basé sur l’architecture ARM, surpasse de loin un MacBook Pro équipé d’un processeur Intel i9. La nouvelle puce devrait faire ses débuts le 10 novembre lors de l’événement « One More Thing » d’Apple.

Un appareil sans nom alimenté par la puce A14X Bionic aurait fait l’objet d’une évaluation comparative dans Geekbench 5, qui était probablement un échantillon d’ingénierie, selon Wccftech. Sur le plan de la performance en simple cœur, le A14X Bionic a obtenu un score de 1634 points et de 7 220 pour les performances en multicœur. Ces résultats sont légèrement supérieurs à ceux de l’iPad Air équipé de la puce A14 Bionic, qui a obtenu un score de 1583 en simple cœur et de 4198 en multicœur.

Le grand coup d’éclat de la puce A14X Bionic a été sa supériorité sur un MacBook Pro de 16 pouces équipé d’un processeur Intel Core i9, qui a obtenu un score de 1096 ponts en simple cœur et de 6869 points en multicœur, ce qui est un peu moins que le nouveau Apple Silicon.

Le nouveau benchmark révèle également de nouveaux détails sur le nouveau Apple Silicon. Tout d’abord, le nouveau A14X Bionic semble être un processeur à 8 cœurs, avec une horloge de base de 1,80 GHz, pouvant être portée à 3,10 GHz.

C’est la première fois qu’un processeur de la série A dépasse le seuil de 3,0 GHz. Il s’annonce donc comme un processeur puissant à part entière, même s’il est encore loin des vitesses d’horloge des derniers processeurs Intel et AMD.

Un monstre

Nous espérons en apprendre davantage sur le A14X Bionic lui-même lors de l’événement du 10 novembre, bien que Apple soit généralement peu bavarde sur les détails techniques lors de ses événements. Il n’en reste pas moins que c’est un développement passionnant et je ne manquerais pas de vous tenir au courant des derniers détails dans les jours à venir.

S’ils sont exacts, les tests sont une bonne indication des gains de performance qu’un Mac avec une puce Apple Silicon aura. Apple devrait annoncer un MacBook Air de 13 pouces, un MacBook Pro de 13 pouces et un MacBook Pro de 16 pouces lors de l’événement « One More Thing ».