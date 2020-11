Dropbox a maintenant plus de 15 millions d’utilisateurs payants

Dropbox a dévoilé ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2020, révélant que le total des recettes pour cette période de trois mois a atteint 487,4 millions de dollars, soit une croissance de 14 % par rapport à l’année précédente, le nombre d’utilisateurs payants ayant atteint 15,25 millions, contre 14 millions pour le troisième trimestre 2019. Le revenu moyen par utilisateur payant était de 128,03 dollars, contre 123,15 dollars pour la même période l’année dernière.

Il a été annoncé que le total des revenus annuels récurrents s’élevait à 1,981 milliard de dollars, soit une augmentation de 12 % d’une année sur l’autre, tandis que les liquidités, leurs équivalents et les investissements à court terme s’élevaient à 1,226 milliard de dollars.

Il s’agit -là d’un énorme fond qui pourrait être utilisé pour de nouvelles acquisitions. L’année dernière, la société a acquis la start-up HelloSignature pour 230 millions de dollars afin de renforcer son offre de services dans le cloud.

Une partie de la croissance récente de Dropbox est probablement due à la pandémie actuelle de coronavirus, qui a obligé de nombreux employés à travailler à distance. En plus de son offre de stockage dans le cloud, Dropbox permet également aux individus de collaborer plus facilement sur des documents.

« Au troisième trimestre, nous avons constaté une dynamique dans l’ensemble de l’entreprise avec un fort revenu d’exploitation, une bonne rentabilité et un flux de trésorerie disponible », a déclaré Drew Houston, co-fondateur et directeur général de Dropbox. « L’augmentation de notre marge démontre la force de notre modèle d’entreprise et de son exécution par rapport à nos objectifs à long terme. Nous pensons que la possibilité de repenser le travail n’a jamais été aussi grande, et maintenant, en tant que société Virtual First, nous allons vraiment vivre notre mission en construisant de meilleurs produits pour les équipes distribuées ».

Une « entreprise 3.0 »

Le mois dernier, Dropbox a déclaré à son personnel que le télétravail permanent allait devenir la norme, rejoignant ainsi une série de grandes entreprises technologiques mondiales qui abandonnent les espaces de bureau physiques au profit du travail virtuel. La politique actuelle de télétravail de l’entreprise devrait se poursuivre au moins jusqu’en juin 2021, conformément aux politiques adoptées par la majorité des entreprises technologiques en raison des effets persistants de la pandémie liée au COVID-19.

L’entreprise a également présenté des plans visant à établir au moins quatre studios Dropbox sur des sites à travers le monde lorsque cela sera possible en toute sécurité, en commençant par San Francisco, Seattle, Austin et Dublin, pour les employés qui préfèrent travailler en physique.

En devenant une entreprise virtuelle, cette décision signifie que le télétravail deviendra la règle par défaut pour tous les employés des Dropbox et la règle par défaut au jour le jour pour le travail individuel.