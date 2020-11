Bilan des tests de la PlayStation 5 : du bon, et des interrogations

La PlayStation 5 est presque là et aujourd’hui, les tests de la nouvelle console commencent à être publiés sur la toile. Pour ceux qui ont déjà pris leur décision quant à la console de nouvelle génération qu’ils vont acheter, les avis sur la console ne sont peut-être pas nécessaires, mais ils peuvent toujours dire aux potentiels acheteurs ce qu’ils peuvent attendre de leur nouvelle console.

Un certain nombre d’avis concernant la PlayStation 5 sont publiés en cette fin de semaine, et beaucoup d’entre eux rapportent des choses analogues. Pour commencer, la PlayStation 5 est une grande console, alors préparez-vous à libérer un peu d’espace sur votre meuble TV. Il semble également que plusieurs critiques pensent que la PlayStation 5 est plus belle debout que sur le côté, mais bien sûr, c’est vraiment une question de préférence et de goût.

La manette DualSense de la PlayStation 5 est l’une des choses qui semblent recueillir le plus d’éloges. Il s’est avéré que toute la vantardise de Sony concernant les capacités de la manette était justifiée, car des caractéristiques comme le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs peuvent ajouter beaucoup aux jeux. Mais, nous n’avons pas vraiment une tonne de titres qui peuvent en tirer parti pour le moment.

Cela dit, un jeu en particulier semble vraiment tirer profit de ces capacités DualSense, et c’est Astro’s Playroom. Ce dernier est livré avec chaque console PS5, donc même si vous ne prenez aucun autre titre de lancement de la PlayStation 5, ce sera au moins une bonne introduction à la manette DualSense à laquelle tout le monde a accès.

Ensuite, bien sûr, nous avons les mises à niveau générationnelles qui accompagnent une nouvelle console, et en regardant ces critiques, il semble que le SSD soit le composant qui attire le plus l’attention.

Pas encore la panacée de jeux

Les jeux PlayStation 4 et les quelques jeux PS5 disponibles actuellement fonctionnent suffisamment bien, avec des fréquences d’images améliorées ou même la prise en charge d’une résolution 4K dans certains cas, mais ce SSD est en train de devenir le véritable facteur de différence grâce à la façon dont il réduit les temps de chargement et rend tout plus fluide.

Donc, si vous prévoyez d’acheter une PlayStation 5 le jour du lancement, vous savez maintenant à quoi vous attendre, et cela correspond en grande partie à la médiatisation que Sony a essayé de créer avant cette sortie. Les capacités de la PlayStation 5 deviendront plus claires à mesure que nous nous éloignerons de ce pont générationnel et que les développeurs atteindront un certain niveau de confort dans la création de jeux pour la console.

Mais pour l’instant, elle offre encore quelques améliorations significatives par rapport à la PlayStation 4. Si vous cherchez des critiques de la PlayStation 5 à consulter, ce megapost/r/Games sur Reddit est un bon point de départ.