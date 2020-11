Les précommandes de l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12 mini et le HomePod mini ouvertes à 14 heures

La moitié de la gamme d’iPhone 12 d’Apple a été mise à disposition la semaine suivant l’annonce, mais si vous teniez à un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 Pro Max, il fallait attendre un peu plus longtemps. À partir d’aujourd’hui, ces deux appareils seront disponibles en précommande. Voici tout ce que vous devez savoir.

Les précommandes pour l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro Max et le HomePod mini vont commencer ce vendredi 6 novembre à 14 heures, heure française, heure de lancement qu’Apple utilise depuis l’année dernière. Apple prévoit de rendre ces nouveaux appareils disponibles simultanément dans plusieurs pays du monde.

Alors que les précommandes de l’iPhone 12 mini et du Pro Max seront lancées dans plus de 50 pays et régions ce vendredi 6 novembre, certains pays, dont le Brésil, la Corée du Sud et plus de 25 autres pays et régions pourront commander les nouveaux appareils le 20 novembre, et les clients en Thaïlande pourront les acheter le 27 novembre.

De plus, ceux qui espèrent obtenir un appareil le jour du lancement, qui est le 13 novembre, doivent passer commande le plus tôt possible. C’est particulièrement vrai si vous prévoyez d’acheter une nouvelle couleur, comme la variante « Bleu Pacifique » de l’iPhone 12 Pro Max. Certes vous pourrez toujours vous le procurer, mais la date d’expédition sera repoussée. Malheureusement, il n’y a aucune indication sur la quantité d’appareils disponibles chez Apple et les modèles iPhone 12 et 12 Pro se sont vendus assez rapidement. Assurez-vous d’être sur la page de l’Apple Store à 14 heures.

Après les précommandes du 6 novembre, les premiers iPhone 12 mini et 12 Pro Max seront livrés aux clients le vendredi 13 novembre. Les prix de l’iPhone 12 mini commencent à 829 euros Les prix de l’iPhone 12 Pro commencent à 1 099 euros. De plus, il en coûte 50 euros de plus pour passer de 64 à 128 Go, ou 170 euros de plus pour passer de 64 à 256 Go. Sur l’un ou l’autre des modèles Pro, il faut compter 120 euros pour passer de 128 à 256 Go, et 350 euros de plus pour passer de 128 à 512 Go.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont disponibles dès maintenant, tout comme les modèles plus anciens plus abordables, à savoir l’iPhone XR, l’iPhone 11 et l’iPhone SE.

À quoi s’attendre

L’iPhone 12 mini est doté d’un écran OLED de 5,4 pouces. Grâce à ses bords assez minces, l’appareil est à peine plus grand qu’un iPhone 7 de 4,7 pouces. Il est équipé d’une configuration à double caméra à l’arrière, de côtés en aluminium, et est alimenté par la puce Apple A14, très rapide.

L’iPhone 12 Pro Max est à peu comparable à l’iPhone 11 Pro Max en matière de taille, mais il est désormais doté d’un écran de 6,7 pouces encore plus grand. Le Max est également équipé de la meilleure configuration de caméra d’Apple, avec un capteur d’ouverture plus large qui peut capter jusqu’à 87 % de lumière en plus, ce qui devrait se traduire par une réduction sensible du bruit, surtout la nuit. Mais, il faudra attendre la publication des critiques complètes pour savoir exactement quelle différence cela fait en pratique.

Comme tous les modèles d’iPhone 12, le mini et le Max peuvent se connecter à des réseaux cellulaires 5G.

Le HomePod mini arrive

Le HomePod mini est le dernier effort d’Apple pour pénétrer le marché de la maison connectée, avec une offre beaucoup plus abordable que le HomePod haut de gamme à 329 euros. Pour 99 euros, Apple affirme que le HomePod mini offrira un son qui remplit la pièce, mais il ne possède aucune des caractéristiques de conscience spatiale que le HomePod original a mis au point, et l’appareil ne dispose que d’un seul haut-parleur interne. Vous pouvez toujours utiliser deux HomePod mini ensemble en paire stéréo, ou les répartir dans toute la maison et profiter d’un son multi-pièces synchronisé.

Avec le HomePod mini, Apple s’est davantage concentré sur l’aspect « assistant personnel » des enceintes connectées, en introduisant de nouvelles fonctionnalités comme un mode « Assistant Interphone ». Le HomePod mini peut servir de hub HomeKit pour la maison connectée, et vous permet de contrôler tous vos appareils connectés HomeKit avec votre voix.

Le HomePod mini à 99 € est beaucoup plus compétitif avec le marché d’entrée de gamme des enceintes connectées, où les Amazon Echo et Google Home dominent.