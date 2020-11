Soyez plus productif avec le nouveau portable Razer Book 13

Alors que Razer est généralement connu pour ses ordinateurs de jeu, la société a annoncé le Book 13, un ordinateur portable destiné à la productivité et aux clients professionnels. Vous pourrez l’acheter en novembre, au prix de départ de 1 299,99 euros.

Le design est très analogue à celui des autres ordinateurs portables de gaming de Razer. Il possède le même clavier RGB, un logo Razer à l’extérieur et une conception minimaliste. Cependant, le ratio du Book 13 est de 16:10 contre 16:9 sur la plupart des autres ordinateurs portables. C’est énorme pour ceux qui cherchent à être plus productifs, car cela ajoute plus d’espace vertical à la machine.

De plus, son nouvel ultraportable est équipé de processeurs Intel Core de 11e génération et de puces graphiques Intel Iris Xe. La société, qui est surtout connue pour ses ordinateurs portables de gaming, promet aux consommateurs des fonctionnalités « non encore réalisées dans un ordinateur portable de travail » et des options de configuration pour ceux qui se lancent dans le multitâche, entre autres.

Le nouveau Razer Book 13 dispose d’un écran de 13,4 pouces avec ce que Razer prétend être les bords les plus fins du monde. Outre le format 16:10, l’ordinateur est vendu dans de multiples options de configuration allant du Full HD+ à l’Ultra HD+ avec support tactile. Les utilisateurs peuvent compter sur une protection en verre Gorilla Glass 6 pour la durabilité et un revêtement antireflet pour réduire les reflets.

Comme on peut s’y attendre d’un ordinateur portable de productivité, le Razer Book 13 prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1, ainsi qu’une série de ports, dont une prise audio de 3,5 mm, un port HDMI 2.0 de taille normale, deux ports Thunderbolt 4 et un port USB-A 3.2 Gen 2. Les utilisateurs disposent également d’un emplacement pour carte micro SD.

Du lourd sous le capot

Sous le capot, le Razer Book 13 dispose dans sa configuration haut de gamme un processeur Intel Core i7-1165G7 avec des vitesses d’horloge allant jusqu’à 4,7 GHz rendues possibles par Intel Turbo Boost. Comme mentionné, ce modèle est également équipé de la carte graphique intégrée Intel Iris Xe. Les utilisateurs peuvent choisir jusqu’à 512 Go de stockage SSD et jusqu’à 16 Go de RAM.

Les modèles Razer Book 13 tactiles sont également dotés de la vérification de la plateforme Intel Evo et de ses avantages connexes, notamment l’obtention d’une autonomie d’au moins 4 heures après 30 minutes de charge. En ce qui concerne la conception, le Razer Book 13 a été usiné à partir d’une seule pièce d’aluminium avec une finition anodisée blanc mercure, une épaisseur de 0,6 pouce et un poids d’un peu moins de trois livres.

Parmi les autres caractéristiques, citons le rétroéclairage Razer Chroma RGB par touche avec support de personnalisation, le son spatial THX avec un son à 360 degrés, un pavé tactile en verre et deux haut-parleurs « en plein essor », selon Razer. Les configurations i5 et i7 du Razer Book 13 arrivent ce mois-ci avec des prix de départ de 1 299,99 euros et 1 699,99 euros.