Spotify fonctionne désormais sur une Apple Watch sans iPhone à proximité

L’une des meilleures utilisations d’une application de streaming audio est de vous donner quelque chose à écouter pendant que vous faites de l’exercice. Mais emporter votre encombrant smartphone peut être pénible si vous faites de la course à pied ou du vélo. Si vous êtes fan d’Apple Watch, Spotify a la solution qu’il vous faut.

En effet, après quelques mois de tests, il semble que Spotify soit prêt à apporter sa fonctionnalité la plus importante à Apple Watch. Le service de streaming musical Spotify a une application Apple Watch depuis un certain temps, mais il n’a jamais vraiment été plus qu’une sorte de contrôleur glorifié jusqu’à présent.

Cependant, aujourd’hui, Spotify lance enfin une nouvelle mise à jour de l’application Spotify watchOS qui apporte un streaming autonome à votre Apple Watch.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez enfin laisser votre iPhone derrière vous lorsque vous sortez courir, par exemple, et écouter vos chansons Spotify favorites de votre Apple Watch directement sur vos écouteurs Bluetooth ou vos AirPods.

Évidemment, pour utiliser l’écoute autonome, vous aurez besoin soit d’une Apple Watch cellulaire, soit de votre montre connectée à un réseau WiFi pour diffuser la musique. Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et est déjà disponible pour certains utilisateurs, ce qui vous permet de vérifier si vous l’avez déjà reçue.

Dans une déclaration à TechCrunch, Spotify a confirmé que la fonction de streaming autonome est en cours de déploiement.

Une fonctionnalité très attendue

« Nous nous concentrons sur le développement d’expériences permettant aux utilisateurs d’écouter Spotify où et quand ils le souhaitent, quel que soit le périphérique ou la plateforme ? Après une première période de test, nous mettons maintenant en place des fonctionnalités de streaming pour Spotify sur Apple Watch », a déclaré un porte-parole de Spotify.

En dehors d’Apple Music, Spotify et Pandora sont les seuls services de streaming musical qui prennent désormais en charge le streaming autonome sur watchOS. D’autres services, comme YouTube Music, sont encore loin derrière en termes de fonctionnalités.