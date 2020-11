Qualcomm veut marier le réseau maillé avec les dernières normes Wi-Fi 6 et 6E

Le passage à l’enseignement à distance et au télétravail dans le cadre de la pandémie liée au COVID-19 n’a pas été sans difficulté. Si votre réseau Wi-Fi personnel a été mis à rude épreuve ces derniers mois, avec plusieurs membres du foyer qui diffusaient des vidéos en continu et passaient des appels vidéo en même temps, Qualcomm a peut-être une solution.

En effet, alors que de plus en plus d’adultes quittent leur travail pour travailler chez eux et que les enfants se tournent vers l’apprentissage à domicile, il est plus important que jamais de disposer d’une connexion Wi-Fi rapide à la maison.

Et comme beaucoup en ont fait l’expérience, leur installation actuelle n’est pas forcément très bonne. La dernière solution de Qualcomm vise à résoudre ce problème en combinant le réseau maillé avec les dernières normes Wi-Fi 6 et 6E.

L’entreprise prévoit de combiner la dernière technologie Wi-Fi pour créer une plateforme qui offre « des performances Gigabit sans fil de bout en bout ». Qualcomm affirme que la pandémie actuelle a accéléré le développement de ses produits.

La plateforme Immersive Home Platform utilise à la fois le Wi-Fi 6 et le 6E pour mieux lutter contre les encombrements et améliorer les performances. Par rapport à sa configuration actuelle, la nouvelle plateforme est capable de fournir un débit par watt jusqu’à 2,5 fois plus élevé, ce qui devrait réduire la chaleur globale de votre routeur. Elle prétend également offrir une faible latence de moins de 3 ms.

Pas encore disponible

L’entreprise affirme que la plateforme permettra également de mettre en place des systèmes de maillage plus rentables, en ciblant les « points de prix bas pour le consommateur ». Vous devriez également vous attendre à des nœuds maillés suffisamment petits pour tenir dans la paume de votre main.

Les fabricants auront le choix entre quatre niveaux de produits lorsqu’ils mettront en œuvre la nouvelle plateforme dans leurs produits. Il n’est pas clair quand vous pourrez voir ou acheter des produits construits sur la plateforme Immersive Home, mais ils amélioreront sérieusement votre expérience Wi-Fi lorsqu’ils seront disponibles.