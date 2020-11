Apple TV arrive sur les consoles Xbox Series X|S le 10 novembre

Apple dispose désormais de son propre service de streaming. Pour atteindre le maximum d’audience, Apple s’ouvre enfin à l’idée de rendre ses applications disponibles sur encore plus de plateformes tierces. À cet égard, l’application Apple TV sera disponible sur les Xbox Series X et Series S le jour de leur lancement, le 10 novembre.

Dans un article officiel sur son blog, il a été révélé que l’application Apple TV sera disponible sur les consoles Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Les utilisateurs auront ainsi accès aux séries TV et films originaux d’Apple TV+. Vous pouvez également regarder les chaînes de télévision d’Apple TV, telles que HBO, Showtime, et d’autres, à partir de ladite application.

De plus, si vous n’êtes pas au courant, l’application Apple TV sera également disponible sur la nouvelle PS5 (ou PlayStation 5) le jour du lancement — le 12 novembre, le 19 novembre en France. C’est plutôt une surprise étant donné que l’application est absente des deux consoles depuis le lancement du service l’année dernière.

Outre Apple TV, les utilisateurs Xbox auront accès à une myriade d’autres plateformes de streaming vidéo populaires. Parmi elles, citons Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket et plus encore, selon le billet de blog.

De plus, l’équipe Xbox ajoute que les nouvelles Xbox Series X et S prennent en charge le Dolby Vision et le Dolby Atmos, qui fonctionneront avec des applications comme Netflix, Disney+ et Vudu.

Le plein au lancement

En outre, les consoles de nouvelle génération de Microsoft continueront à prendre en charge les accessoires Xbox One existants, y compris les télécommandes multimédias. Microsoft a caché le récepteur infrarouge de ces télécommandes derrière le bouton de synchronisation des manettes Xbox, tant sur les Series S que sur les Series X.

L’abonnement à Apple TV+, qui commence à 4,99 € et prend en charge jusqu’à 6 membres de la famille, peut être acheté directement depuis la console Xbox.