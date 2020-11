Les accessoires MagSafe de Moment transforment l’iPhone 12

Apple a lancé quelques-uns de ses accessoires MagSafe pour ses quatre nouveaux modèles d’iPhone 12, dont des étuis, un porte-carte et le premier chargeur. Et, comme on pouvait l’imaginer, des tiers développent rapidement des options encore plus intéressantes pour tirer parti du système de fixation magnétique.

Moment présente maintenant sa gamme diversifiée d’accessoires compatibles MagSafe en cours de réalisation avec des options telles que des trépieds, une griffe pour caméra, un bras articulé, des fixations murales, de nouveaux étuis, et bien plus encore.

Moment a partagé la nouvelle dans un communiqué de presse et avec une nouvelle page d’accueil sur son site Web aujourd’hui :

Pourquoi MagSafe ? Nous pensons que c’est l’avenir de la façon dont vous attachez rapidement votre équipement préféré à votre smartphone, et votre smartphone à votre équipement préféré. Que vous soyez un nouveau venu dans le monde de la photographie mobile ou un cinéaste professionnel, nous pensons que MagSafe sera plus accessible que toutes les solutions de fixation actuelles pour smartphone.

Les produits Moment ne portent pas la marque « Made for iPhone » d’Apple, mais la société affirme avoir développé son propre système magnétique. En effet, Moment indique que ses accessoires compatibles avec MagSafe sont dotés d’une « matrice magnétique unique qui donne à nos accessoires cette force de connexion supplémentaire, appelée (M) Force ». Comme les accessoires de première main d’Apple, les prochains produits Moment pour iPhone 12 fonctionneront avec ou sans étui.

Alors que nous avons vu des sociétés comme Belkin, PopSockets et OtterBox dévoiler des produits MagSafe tels que des étuis, des supports de charge et des montures, nous n’avons rien vu qui soit spécifiquement axé sur la photo/vidéo avant les nouvelles options de Moment.

Pour les vidéastes et vloggers

La gamme de produits compatible MagSafe de Moment comprendra jusqu’à présent

Etuis pour iPhone 12

Support de trépied

Support pour trépied pro

Support à filetage multiple

Une griffe

Support pour voiture

Support mural

Mais la société note que ce n’est « que le début de ce que nous prévoyons de publier ». Les prix commencent à 19,99 dollars pour le support mural et vont jusqu’à 49,99 dollars pour le support pour trépied pro. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant et Moment a prévu de les expédier d’ici mars 2021.