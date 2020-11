realme lance sa smartwatch Watch S avec un écran circulaire

realme a mis le pied dans le marché des smartwatches avec le lancement de sa realme Watch à prix abordable en mai de cette année. Elle possède un écran carré et toutes les caractéristiques principales que l’on attend d’une smartwatch. L’entreprise poursuit sur la même lancée avec le lancement de sa première montre connectée avec un écran circulaire. Elle a été baptisée realme Watch S, et elle a fait ses débuts lors de l’événement organisé par realme au Pakistan hier.

La realme Watch S se caractérise par un cadre en alliage d’aluminium avec un cadran circulaire et deux boutons tactiles sur la droite. Elle est dotée d’un écran LCD IPS de 3,3 pouces, contrairement à plusieurs autres montres connectées.

L’écran offre une résolution de 360 x 360 pixels, une protection Gorilla Glass 3 et une luminosité maximale de 600 nits. realme offre également un contrôle automatique de la luminosité à 5 niveaux et prend en charge plus de 100 cadrans de montre avec cette smartwach.

Un OS propriétaire

Quels sont les logiciels pris en charge par la realme Watch S ? Eh bien, si vous vous attendez à ce qu’elle fonctionne avec le système d’exploitation Wear OS de Google, vous allez être malheureux. La montre prend en charge le système d’exploitation propriétaire de l’entreprise, que nous avons déjà vu sur la première realme Watch. Elle a maintenant été personnalisée pour l’affichage circulaire, mais les principales fonctionnalités, telles que la notification de message, le rejet d’appel, le contrôle de la caméra, des alertes et les rappels de consommation d’alcool, entre autres, sont maintenant disponibles.

Ensuite, parlons des fonctions de santé et de forme physique de cette montre connectée. La realme Watch S permet de suivre le rythme cardiaque en temps réel, de surveiller l’oxygène du sang (grâce au capteur de SpO2, qui est de plus en plus adopté pendant la pandémie COVID-19) et de méditer (exercice de respiration pour soulager le stress). Elle permet même de surveiller le sommeil, comme n’importe quel autre bracelet d’activité.

Le realme Watch S prend également en charge 16 modes de sport, dont l’aviron et le vélo stationnaire pour les entraînements en salle. Vous pouvez consulter la liste des modes de sport ici :

Combien de temps dure la batterie, vous demandez-vous ? La realme Watch S est équipée d’une batterie de 390 mAh qui devrait durer jusqu’à 15 jours sur une seule charge, selon les déclarations de la société. realme associe un chargeur magnétique à cette montre connectée, qui est capable de la recharger de 0 à 100 % en 2 heures. De plus, la montre est conforme à la norme IP68, ce qui signifie qu’elle est résistante à l’eau et à la poussière.

Prix et disponibilité

La realme Watch S est vendue au Pakistan à 14 999 PKR (~ 80 euros) et sera disponible à l’achat dans une seule variante de couleur noire. Cependant w vous pouvez choisir parmi une variété de bracelets colorés tels que l’orange, le vert et le bleu.

C’est le début mondial de la realme Watch S. Vous pouvez vous attendre à ce qu’elle soit lancée en France.