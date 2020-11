Call of Duty: Black Ops Cold War aura besoin de 250 Go de stockage

Les jeux vidéo modernes devenant de plus en plus réalistes, les développeurs doivent y intégrer beaucoup plus de données que dans les précédents titres. Les jeux vidéo actuels et à venir ont donc un besoin d’espace énorme et, selon la récente annonce d’Activision, le futur « Call of Duty: Black Ops Cold War » pourrait remplir un SSD entier de 250 Go sur un PC.

Alors que nous nous rapprochons de la date de sortie du prochain titre de la série Call of Duty, Activision, l’éditeur du jeu, a récemment annoncé les spécifications requises pour le prochain titre CoD pour les joueurs PC. Et selon l’éditeur, les joueurs qui souhaitent jouer au jeu en 4K avec des paramètres maximums doivent disposer de 250 Go d’espace libre sur leur disque de stockage. Donc, si vous avez un SSD de 250 Go installés sur votre appareil, et que vous voulez Call of Duty, eh bien vous devrez tout supprimer…

Toutefois, si vous prévoyez de jouer uniquement en mode multijoueur, la capacité de stockage requise se réduit à 50 Go, ce qui est comparable à celle d’autres jeux multijoueurs comme Apex Legends ou Valorant.

En plus d’une grande quantité de stockage, Activision vous suggère de vous procurer la dernière carte graphique RTX 3080 de NVIDIA pour jouer au jeu en 4K, dans des conditions ultras. Toutefois, si votre budget est limité, vous pouvez également vous procurer la NVIDIA GTX 970 ou toute autre carte graphique équivalente.

De plus, vous aurez besoin d’un processeur Intel Core i5-2500K ou d’un processeur équivalent et de 12 Go de mémoire vive (RAM). Toutefois, si vous souhaitez jouer en mode multijoueur dans des conditions ultra-basses, il vous faudra une carte graphique GTX 670, 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i3-4340.

Une sortie le 13 novembre

Il ne s’agit là que des spécifications du jeu pour PC uniquement. Nous ne pouvons donc pas confirmer l’espace nécessaire sur les consoles de jeu de la génération actuelle et de la prochaine génération. Cependant, je ne pense pas que les versions pour consoles soient aussi grosses que 250 Go.

Call Of Duty: Modern Warfare a été critiqué pour ses exigences élevées en matière de stockage, et un récent patch a réduit le jeu de plus de 220 Go à moins de 170 Go. On peut espérer obtenir des réductions analogues pour Call of Duty : Black Ops Cold War à un moment donné dans le futur. Call of Duty: Black Ops Cold War sortira le 13 novembre et vous pouvez consulter ici la configuration requise pour le jeu.