Apple lance un programme de service pour les AirPods Pro : ce que vous devez savoir

Si vos écouteurs AirPods Pro fonctionnent mal, il y a une bonne nouvelle pour vous. Apple a accepté qu’un petit pourcentage des AirPods Pro vendus avant octobre 2020 souffrent d’un problème qui cause quelques difficultés.

Apple a annoncé un nouveau programme de service pour certains AirPods Pro, déclarant qu’elle a déterminé qu’un « petit pourcentage » de ces écouteurs pourrait connaître divers « problèmes de son ». Comme pour les anciens programmes de service liés à divers problèmes, Apple propose d’entretenir gratuitement ces appareils potentiellement concernés par le biais de différentes options.

Pour ceux qui l’ignorent, les AirPods Pro sont l’alternative la plus sophistiquée (et la plus chère) au modèle AirPods d’Apple, offrant une suppression active du bruit et quelques autres caractéristiques par rapport au modèle plus petit, notamment une qualité audio améliorée. Selon le nouveau programme de service, un petit nombre de ces appareils peuvent présenter un ou plusieurs problèmes de son.

Ces problèmes peuvent inclure des sons statiques dans un environnement bruyant ou lors de certaines activités comme les conversations téléphoniques ou l’exercice physique ; certains utilisateurs entendent également des grésillements. De même, certains utilisateurs peuvent rencontrer un problème avec la fonction d’annulation active du bruit, comme des bruits de fond plus forts ou la perte des basses.

Malheureusement, Apple ne dispose pas d’une base de données de numéros de série pour les appareils concernés, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vérifier en ligne si vos AirPods Pro peuvent être remplacés.

Des appareils fabriqués avant octobre 2020

Les appareils concernés ont été fabriqués avant octobre 2020, selon Apple, qui précise que le ou les problèmes peuvent se manifester uniquement dans l’un des deux écouteurs. Si vous êtes l’un des propriétaires de ces AirPods Pro, Apple indique qu’elle assurera la maintenance de l’appareil gratuitement.

Les consommateurs ont le choix entre plusieurs options de réparation : ils peuvent prendre rendez-vous dans leur Apple Store local s’ils habitent à proximité, sinon ils devront trouver l’un des centres de services agréés par Apple. Si aucune de ces options n’est envisageable, Apple indique que le client doit contacter son équipe d’assistance pour obtenir de l’aide.