Les ventes mondiales de tablettes ont augmenté de 25 % au 3e trimestre 2020, Apple en tête

Alors que la pandémie mondiale de COVID-19 continue de remodeler la façon dont les gens vivent et travaillent dans le monde entier, deux nouveaux rapports suggèrent qu’il y a eu un impact sur les types d’appareils mobiles que les gens achètent.

Les ventes mondiales de tablettes ont augmenté de 24,9 % par rapport au troisième trimestre 2020, atteignant 47,6 millions d’unités, selon les données préliminaires de l’International Data Corporation (IDC). Cette croissance est largement due à « la demande d’un accès abordable à l’informatique de base et à des écrans plus grands pour faciliter le travail, l’apprentissage et les loisirs à distance » pendant les périodes de confinement liées au COVID-19, selon le rapport.

Apple est en tête des expéditions mondiales de tablettes avec 29,2 % de part de marché pour les iPad au cours du trimestre qui s’est terminé le 30 septembre, soit une croissance de 17,4 % par rapport à l’année précédente pour un total de 13,9 millions d’unités. Si les modèles 2019 se sont taillé la part du lion en termes de volume, le dernier iPad (2020) aurait également réussi à enregistrer un « volume d’expédition notable » malgré son lancement tardif au cours du trimestre.

Samsung a repris la deuxième place avec 9,4 millions d’unités, soit une impressionnante croissance de 89,2 % par rapport à l’année précédente, tandis que Amazon a glissé en troisième position avec des expéditions totalisant 5,4 millions d’unités, soit une baisse de 1,2 % par rapport à la même période l’année dernière. Alors que les tablettes Android détachables représentaient la majeure partie des volumes de Samsung, les tablettes de 8 pouces récemment lancées par Amazon ont capturé la plus grande part des expéditions de la société au cours du trimestre, les tablettes de 10,1 pouces arrivant tout près en deuxième position.

Malgré une série de sanctions du gouvernement américain, Huawei est arrivé en quatrième position avec 4,9 millions d’unités, soit une croissance de 32,9 % par rapport à l’année précédente. Lenovo a complété le top cinq avec 4,1 millions d’unités, soit une croissance de 62,4 % par rapport au troisième trimestre 2019. Selon IDC, les ventes de l’entreprise ont été largement influencées par des modèles abordables qui aident les utilisateurs à collaborer virtuellement et à consommer facilement des contenus numériques.

Apple et Samsung, les grands vainqueurs

À eux cinq, les principaux fournisseurs ont représenté près de 80 % du marché mondial des tablettes au cours du trimestre, un peu plus de 20 % des livraisons provenant d’autres fournisseurs.

Parallèlement, Canalys rapporte que les expéditions de smartphones ont chuté d’environ 1 % au troisième trimestre. Ces deux tendances sont logiques : les smartphones ne sont pas aussi importants à une époque où de nombreuses personnes ne sont peut-être pas aussi souvent en déplacement qu’avant la pandémie, mais avec les tablettes et autres appareils dotés d’écrans plus grands, ils s’avèrent pratiques lorsque vous travaillez ou étudiez depuis chez vous.