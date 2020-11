Le code de trois nouveaux appareils Mac a fait l’objet d’une fuite

Le code bêta de macOS Big Sur d’Apple a révélé trois nouveaux appareils Mac qui seront probablement prochainement lancés. Il s’agit peut-être de la première confirmation de la part d’Apple dans son code source pour les premiers appareils Mac dotés d’une puce Apple Silicon. Le code est apparu dans la bêta 1 de macOS Big Sur 11.0.1 qui est apparue pour les développeurs cette semaine.

Les fichiers qui ont fait basculer la révélation imminente des nouveaux ordinateurs Mac sont apparus dans le dossier System > Library de la Developer Preview. Là, comme l’a noté 9to5Mac, Apple stocke des fichiers groupés avec des références aux différents modèles Mac. Dans la dernière version de macOS Big Sur, trois fichiers apparaissent avec des codes qui ne font pas référence à des périphériques qui ont été mis à la disposition du grand public.

Ils portent le nom de « MacHardwareTypes » et comprennent les codes 2020f, 2020 g et 2020 h. Les références pour le MacBook Pro de 16 pouces le plus récent sont contenues sous le nom de code MacHardwareTypes-2020d.bundle (et MacHardwareTypes-2019f.bundle avant cela), et d’autres fichiers ici (indiqués par HarckerTech ci-dessous) font référence aux MacBook Air, iMac, et le MacBook Pro 13 pouces le plus récent.

Ces fichiers ne permettent pas d’en savoir plus sur les prochains Mac, mais ils sont une preuve supplémentaire que des mises à niveau sont en cours et pourraient avoir lieu avant la fin du mois de novembre. Il est très probable qu’ils feront référence aux produits qu’Apple annoncera lors de son prochain événement Apple.

Le futur Apple Event devrait avoir lieu le 17 novembre 2020.

MacOS Big Sur 11.0.1 mentions 3 distinct unreleased Macs, all set for release in 2020. In beta 10 only one of these was present.@9to5mac @appleinsider pic.twitter.com/0u5aGszbWl —Hans Harck Tønning (@HarckerTech) October 29, 2020

Un lancement mi-novembre ?

Apple prévoit d’équiper toute la gamme de Mac de puces Apple Silicon, mais difficile de dire quel Mac sera le premier à être mis à niveau, ou si plusieurs Mac recevront des mises à niveau en même temps. Selon Apple, il faudra un an pour que la puce Apple Silicon soit déployée sur tous les Mac. Des rumeurs suggèrent qu’un MacBook Air, un MacBook Pro de 13 pouces ou un MacBook de 12 pouces pourraient être les premiers Mac à se vanter d’une puce Apple Silicon.

Et, il y a aussi des rumeurs concernant un nouvel iMac de 24 pouces en cours de préparation, qui pourrait aussi recevoir une puce Apple Silicon.