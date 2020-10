Le MacBook Pro de 16 pouces (2020) ne devrait pas avoir une puce Apple Silicon

Ce n’est plus une simple rumeur que Apple se lance dans l’architecture ARM, du moins en ce qui concerne l’architecture informatique qu’elle utilisera sur ses processeurs Apple Silicon. Cependant, le changement ne sera pas immédiat, et Apple se donne environ deux ans. Mais alors qu’elle va bientôt faire évoluer la plupart de ses ordinateurs de ce côté, il semble qu’au moins un modèle spécifique de MacBook Pro gardera solidement sa puce Intel.

Après que Apple a lancé son tout premier MacBook Pro de 16 pouces l’année dernière, on n’a pas beaucoup parlé de sa prochaine itération. Bien sûr, de nouvelles configurations de GPU et SSD ont été lancées il y a quelques mois, mais elles ne peuvent pas être considérées comme une mise à niveau, surtout si on les compare à celles du MacBook Pro de 13 pouces lancés en mai dernier.

Mais si le géant à la pomme croquée parle abondamment de son passage vers une puce Apple Silicon, qui devrait faire ses débuts dans une nouvelle gamme de produits le mois prochain, il semble que le futur MacBook Pro de 16 pouces (2020) ne fera pas partie de cette nouvelle famille Apple Silicon. En effet, la dernière version de l’utilitaire Boot Camp d’Apple semble abonder en ce sens. Oui, l’exil d’Intel des produits Apple pourrait être grandement exagéré.

Comme le souligne Forbes, le journal des modifications de la version 6.1.13 de Boot Camp fait référence à un modèle 2020 du MacBook Pro de 16 pouces qui, comme mentionné, n’existe pas encore, du moins pas officiellement. Ce qui est encore plus intéressant, c’est ce qu’implique le support de Boot Camp pour ce modèle.

Apple a d’ores et déjà confirmé que Boot Camp, son utilitaire pour le double boot de Windows et de macOS, ne sera pas disponible sur les appareils Apple Silicon. Cela pourrait seulement signifier que ce futur gros MacBook Pro fonctionnera toujours sur une puce Intel. Selon toute vraisemblance, le MacBook Pro de 16 pouces (2020) passera des processeurs Intel série H de 9e génération à ceux de 10e génération, une mise à niveau mineure, mais nécessaire pour que le MacBook Pro puisse rivaliser avec les Dell XPS 15 ou XPS 17.

Une transition pas si brutale

Évidemment, Apple n’abandonne pas d’emblée les processeurs d’Intel, ce qui n’est pas vraiment choquant. C’est encore un peu nouveau, et malgré l’agressivité avec laquelle Apple pousse une puce Apple Silicon sur du matériel nouveau ou à venir, le big bang n’est pas possible. Peut-être qu’elle veut simplement terminer l’année en clôturant le chapitre sur les processeurs d’Intel sur une note quelque peu positive.

Des rumeurs indiquent qu’Apple organisera un événement Mac le 17 novembre, au cours duquel la société dévoilera le premier ordinateur portable basé sur l’architecture ARM. Si c’est vrai, l’ordinateur portable avec la puce Apple Silicon sera le clou du spectacle, tandis que tout rafraîchissement du MacBook Pro de 16 pouces sera soit annoncé dans un communiqué de presse, soit brièvement mentionné pendant l’événement.