AMD Big Navi : RX 6900 XT, RX 6800, RX 6800 XT, tous les détails des nouvelles cartes

Hier soir, la gamme de cartes graphiques AMD Big Navi a été révélée en trois tailles, toutes sous le nom de AMD RX 6000. Il y a les AMD RX 6800, AMD RX 6800 XT et AMD RX 6900 XT, toutes avec l’architecture AMD RDNA 2. La plus séduisante de ces cartes est la 6800 XT, une carte qui se battra directement contre la NVIDIA GeForce RTX 3080. La Radeon RX 6800 XT de AMD rivalisera avec la RTX 3080 avec une disponibilité en magasin et un prix de départ de 659 dollars.

Comme susmentionnées, ces trois cartes sont basées sur la dernière technologie RDNA 2 d’AMD, que l’on retrouve également dans les PS5 et Xbox Series X. Ces dernières cartes Radeon supporteront le ray tracing accéléré au niveau matériel pour les jeux de nouvelle génération, et AMD promet d’affronter NVIDIA en 4K et en 1440p sur PC — elle promet des performances de premier plan en 4K et en 1440p dans les titres AAA.

La Radeon RX 6800 XT, destinée à concurrencer la RTX 3080 de NVIDIA, va se vanter de 3840 cœurs de flux, 72 unités de calcul, chacune avec 64 cœurs de flux. Ce GPU a une horloge de base de 2 015 MHz, tandis que l’horloge en mode boost de ce GPU a été citée à 2 250 MHz (2.25 GHz). Au total, la AMD RX 6800 XT va produire un potentiel de 20,74 téraflops.

Je suis intéressé de voir ce que représente le cache Infinity de 128 Mo. Cela semble beaucoup plus important que ce qui serait apparemment nécessaire. La nouvelle technologie AMD Infinity Cache a la capacité de réduire la consommation d’énergie de 10 % par rapport à la dernière génération, tandis que la bande passante effective est augmentée de 117 %. Ce serait mieux que la RTX 3080 sur le papier — mais nous verrons.

La AMD Radeon RX 6800, qui vise la RTX 2080 Ti de NVIDIA, semble fonctionner avec 60 unités de calcul, une horloge de base de 1,8 GHz, une horloge en boost de 2,1 GHz, de 16,17 téraflops de performance GPU, et le même énorme cache Infinity Cache de 128 Mo. Les 6800 et 6800 XT ont tous deux une mémoire GDDR6 de 16 Go. La puissance totale de la RX 6800 est de 250 W.

RX 6900 XT, la carte ultime

Et puis, il y a la AMD Radeon RX 6900 XT. Cette carte graphique fonctionne avec des spécifications qui sont étonnamment analogues à celles de la 6800 XT, sauf en ce qui concerne le nombre d’unités de calcul. Avec 80 unités de calcul, la AMD Radeon RX 6900 XT a une performance de calcul théorique de 23,04 téraflops au mieux.

AMD suggère que les performances dans les jeux avec la AMD RX 6900 XT sont à peu près équivalentes à celles de la NVIDIA GeForce RTX 3900. Si c’est vrai, le prix de la carte AMD à 999 dollars (soit 500 dollars de moins que la carte NVIDIA) sera un véritable must have pour les joueurs.

Alors que NVIDIA a positionné la RTX 3090 pour le jeu 8K, sa grande mémoire de 24 Go la rend plus susceptible d’être utilisée par l’industrie du design et de la création pour remplacer la Titan. AMD n’a pas choisi d’augmenter la mémoire sur sa carte, en gardant la RX 6900 XT à 16 Go de mémoire GDDR6 et en offrant un prix compétitif en conséquence. Les performances par rapport à la RTX 3090 semblent beaucoup plus mitigées d’après les propres critères de benchmarks d’AMD. Alors que la RX 6900 XT promet de battre confortablement la RTX 3090 dans Battlefield V, Forza Horizon 4 et Gears 5, elle est perdante ou simplement égale dans d’autres titres.

Des prix plus abordables que la concurrence

Les trois nouvelles cartes de la série Radeon RX 6000 utilisent également une conception traditionnelle, avec des connexions PCIe traditionnelles et un système à triple ventilateur qui refroidit les cartes. Avec une longueur de 267 mm et des connecteurs 8 broches 2×8 standards, les cartes sont conçues pour opérer avec les alimentations actuelles de 650/750 W. Pas besoin de faire évoluer votre tour en conséquence.

Les AMD Radeon RX 6800 XT et 6800 devraient sortir le 18 novembre 2020. La AMD Radeon RX 6900 XT a été annoncée avec une date de sortie au 8 décembre 2020. Bien qu’AMD n’ait pas été en mesure d’égaler ou de battre les prix de NVIDIA pour la RTX 3070, l’économie de 50 dollars sur la RX 6800 XT par rapport à la RTX 3080 pourrait être significative. Tout dépendra si les promesses de performance d’AMD sont à la hauteur des dernières cartes de NVDIA, car elles pourraient offrir une excellente alternative aux personnes cherchant à mettre à jour leurs GPU dans les prochains mois.

Il faut espérer qu’AMD va être en mesure de fournir un stock suffisant pour répondre à l’inévitable demande.