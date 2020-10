Les bénéfices de Samsung au 3e trimestre explosent de 59 % grâce aux smartphones et aux puces mémoire

Lors de l’annonce de ses résultats aujourd’hui, Samsung Electronics a annoncé une augmentation de 59 % de son bénéfice d’exploitation pour le trimestre qui s’est terminé le 30 septembre.

Selon un communiqué publié par la société, le bénéfice du dernier trimestre s’est élevé à 12,35 billions de wons (~10,89 milliards de dollars), tandis que le revenu net a bondi de 52 % pour atteindre 9,27 billions de wons (~8,2 milliards de dollars), grâce à la forte croissance de ses activités dans le domaine de la téléphonie mobile et des semi-conducteurs. Même si les résultats ont été légèrement meilleurs que prévu, les actions de la société ont quand même chuté de 2,2 %, ce qui correspond à la baisse générale du Kospi ce jeudi.

« Alors même que la pandémie COVID-19 se poursuit dans le monde entier, la réouverture d’économies clés a entraîné une augmentation significative de la demande des consommateurs », déclare Samsung dans un communiqué. « Samsung Electronics a été en mesure de réagir de manière agressive grâce à une gestion flexible de la chaîne d’approvisionnement mondiale, en déclarant son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré ».

En plus de ses activités dans le domaine des smartphones et des mémoires, d’autres produits, comme les panneaux d’écran, ont également connu une forte demande au cours du dernier trimestre, ce qui a contribué à l’amélioration des résultats de l’entreprise. Toutefois, la baisse de la demande de smartphones et la diminution des prix des puces mémoires devraient peser lourdement sur les bénéfices de la société au cours du trimestre en cours.

Dans ce contexte, Samsung a mis en garde contre une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre 2020, dans un contexte d’intensification de la concurrence et d’affaiblissement de la demande dans une économie mondiale incertaine, toujours sous l’emprise de la pandémie.

Samsung mise sur la 5G et les smartphones pliables

Dans un communiqué de presse officiel, la société a déclaré « Pour l’avenir, Samsung Electronics s’attend à une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre, dans un contexte d’affaiblissement de la demande de puces mémoires des clients de serveurs et d’intensification de la concurrence dans les smartphones et l’électronique grand public ».

Pour l’année prochaine, Samsung prévoit de se concentrer davantage sur les smartphones pliables afin de différencier sa gamme de produits phares, tout en visant à faire de la 5G une offre plus importante pour le marché de masse. En effet, afin d’atténuer les problèmes liés à la baisse de la demande et à l’intensification de la concurrence, Samsung déclare qu’elle prévoit d’investir plus massivement dans les technologies 5G, alors même que le monde se dirige, de plus en plus lentement, vers les communications cellulaires de pointe. L’entreprise chercherait également à promouvoir des technologies d’affichage plus avancées, comme les téléphones pliables et les téléviseurs Quantum Dot en 2021, afin de compenser la baisse des revenus d’autres secteurs.