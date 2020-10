L’iPhone 12 pourrait bien dissimuler une recharge sans fil inversée

Apple n’a pas eu beaucoup de chance avec ses propres chargeurs sans fil, du moins si l’on regarde le AirPower toujours dans les limbes. Et, il a été un peu surprenant de voir le géant de Cupertino annoncer le tout nouveau système de charge sans fil MagSafe pour l’iPhone 12. Cela a presque fait oublier les capacités de charge sans fil dont on parle depuis l’année dernière pour les iPhone.

Apple n’a apparemment pas oublié celle-ci, et elle a peut-être introduit en douce une fonctionnalité de recharge sans fil inversée qu’elle pourrait réserver à ses nouveaux AirPods.

La première rumeur a été lancée en 2019, selon laquelle la série d’iPhone 11 introduirait enfin la recharge sans fil inversée, puisque la plupart des fleurons d’Android proposaient également cette caractéristique. Cependant, Apple aurait annulé cette dernière au dernier moment pour la série iPhone 11.

Cependant, aujourd’hui, les dossiers de la FCC d’Apple semblent suggérer que l’iPhone 12 dispose d’un système de recharge sans fil inversé, mais qu’il est désactivé, du moins pour l’instant. Les documents de la FCC repérés par Jeremy Horowitz indiquent entre autres que « en plus de pouvoir être chargés par un chargeur WPT de bureau, les modèles d’iPhone 2020 prennent également en charge la fonction de chargement WPT à 360 kHz pour charger les accessoires. Actuellement, le seul accessoire qui peut être chargé par les iPhone est un potentiel accessoire externe d’Apple ».

A new MagSafe feature was hidden in Apple FCC filings: “In addition to being able to be charged by a desktop WPT charger (puck), 2020 iPhone models also support WPT charging function at 360 kHz to charge accessories [including] an external potential apple accessory in future.”

—Jeremy Horwitz (@horwitz) October 28, 2020