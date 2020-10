Instagram prolonge la durée des Lives à 4 heures et ajoute des archives

Avec la pandémie de coronavirus toujours en cours, et qui semble reprendre de l’ampleur dans plusieurs pays, notamment en France, plusieurs créateurs sont désormais plus actifs sur les plateformes sociales comme Instagram pour se connecter et s’engager avec leurs abonnés, notamment par le biais de flux en direct. En effet, les particuliers et les entreprises étant désormais limités dans l’organisation d’événements en personne (concerts, cours, rencontres, etc.), les utilisateurs se sont tournés vers Instagram pour bénéficier de la diffusion en direct.

Afin d’améliorer l’expérience des créateurs, Instagram vient d’annoncer trois nouveaux changements dans sa section « Live ».

Le premier changement concerne la durée des sessions Instagram Live. Alors que Instagram offrait jusqu’à présent une limite maximale d’une heure pour un live, la société, propriété de Facebook, a augmenté la durée des Lives à 4 heures.

Cela devrait être principalement pratique pour l’organisation de cours en direct et de concerts virtuels. La limite augmentée est disponible pour tous les utilisateurs d’Instagram dans le monde entier, mais votre compte ne doit pas avoir d’antécédents de violation de la propriété intellectuelle ou de politiques liées au réseau social.

Avec l’augmentation de la durée, les créateurs sont susceptibles d’utiliser plus souvent cette fonctionnalité, ce qui est exactement la raison pour laquelle Instagram améliore la possibilité de découvrir des sessions en direct. Vous verrez une section « Live Now » dans l’application IGTV et dans l’onglet « Explore » pour vous connecter sur des flux en direct que vous pourriez manquer autrement.

🌟3 updates about Live🌟

🎥You can now go Live for up to 4 hours

🎞You can save your Lives for 30 days before they delete

📺 You’ll start seeing a “Live Now” section in the IGTV app and on Explore so you can discover more Lives pic.twitter.com/0wipQJXr1F

—Instagram (@instagram) October 27, 2020