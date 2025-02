Marché des smartphones : Croissance de 7% en 2024, Apple reste leader !

Après deux années consécutives de déclin, le marché mondial des smartphones a enregistré une croissance de 7 % en 2024, atteignant 1,22 milliard d’unités vendues, selon le dernier rapport de Canalys. Ce rebond marque une reprise après la crise post-pandémie et une hausse de la demande, notamment dans le segment haut de gamme et les marchés émergents.

Apple reste leader malgré une baisse des ventes

Apple a maintenu sa position de leader avec 225,9 millions d’unités vendues en 2024, bien que les ventes aient reculé de 1 %. La marque a bénéficié d’une croissance dans les marchés émergents et d’une stabilité en Amérique du Nord et en Europe, compensant en partie les difficultés rencontrées en Chine.

Samsung s’est classé deuxième avec 222,9 millions d’unités écoulées, enregistrant également une baisse de 1 %. La marque sud-coréenne a privilégié la rentabilité plutôt que l’augmentation des volumes de ventes.

Xiaomi a connu une forte progression avec une croissance de 15 %, atteignant 168,6 millions d’unités vendues. Son succès repose sur une demande soutenue en Chine et une expansion dans les marchés émergents.

TRANSSION a intégré pour la première fois le classement des quatre premiers fabricants mondiaux.

OPPO, incluant OnePlus, a progressé de 3 % avec 103,6 millions d’unités écoulées, notamment grâce à un regain d’intérêt en Asie.

Selon Runar Bjørhovde, analyste chez Canalys, l’année 2024 a marqué le plus haut volume de ventes depuis la pandémie. Une partie de cette croissance est due au renouvellement des anciens appareils et au réapprovisionnement des stocks chez les fabricants.

L’essor des smartphones haut de gamme

La montée en gamme des consommateurs a été un facteur clé de la reprise du marché. Le marché premium, comprenant les modèles les plus avancés comme l’iPhone Pro et le Galaxy S Ultra, a enregistré des ventes record. Les ventes des iPhone 16 Pro et Pro Max ont dépassé les 55 millions d’unités, en hausse de 11 % par rapport aux modèles iPhone 15 Pro et Pro Max.

Samsung a réalisé sa meilleure performance pour la gamme Galaxy S depuis 2019, portée par la demande pour le modèle Ultra.

Le développement de l’intelligence artificielle dans les smartphones constitue également un facteur de différenciation. Samsung mise notamment sur les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle avec l’intégration de Gemini Advanced sur son Galaxy S25 Ultra.

Perspectives pour 2025

Si 2024 a marqué un retour à la croissance, l’année 2025 pourrait être plus incertaine. Plusieurs facteurs de risque sont à prendre en compte, notamment le ralentissement des marchés émergents après une phase de renouvellement des appareils, les fluctuations économiques, les potentielles taxes américaines sur les produits chinois et les nouvelles réglementations de conformité, en particulier sur la protection des données et la durabilité des produits.

Cependant, plusieurs opportunités permettent d’entrevoir une poursuite de la croissance. L’augmentation du prix moyen des smartphones, le développement de programmes de subventions en Chine et la mise en place de nouveaux modèles de financement devraient soutenir le marché.

Revenus et hausse du prix moyen des smartphones

Selon Counterpoint Research, les revenus mondiaux des smartphones ont progressé de 5 % en 2024, mettant fin à deux années de baisse. Le prix moyen d’un smartphone a atteint un niveau record de 356 dollars, notamment grâce à l’adoption croissante de la 5G et à la popularité des modèles premium.

Les ventes et le prix moyen devraient continuer à augmenter en 2025, bien que la croissance des unités vendues soit plus modérée. La démocratisation de la 5G et l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans des modèles plus abordables devraient jouer un rôle clé dans le renouvellement du marché.

Apple a connu une baisse de 3 % de ses ventes, mais ses revenus sont restés stables grâce à un prix moyen de vente record dépassant 900 dollars. La marque a également enregistré une forte croissance en Amérique latine, avec une augmentation de 44 % des expéditions. Samsung a subi un léger recul des ventes, mais a compensé avec une hausse de ses revenus de 2 %, portée par la montée en gamme de ses modèles. Vivo a affiché la plus forte croissance parmi les cinq principaux fabricants, avec une augmentation de 20 %, grâce à son succès en Chine et en Inde.

Xiaomi a enregistré une progression de 16 % de ses ventes, consolidant sa présence en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. Son segment premium en Chine a également bien performé, et son entrée dans le secteur automobile a renforcé sa visibilité.

Huawei, bien que hors du top cinq mondial, poursuit sa progression grâce à son écosystème HarmonyOS et à sa stratégie de développement de puces locales.

L’avenir du marché des smartphones

Même si le marché mondial des smartphones montre des signes de saturation, certaines régions restent porteuses de croissance. L’Afrique et le Moyen-Orient devraient voir une forte progression des smartphones abordables et compatibles avec la 5G. L’Inde reste un marché clé pour Xiaomi, Samsung et Vivo, avec un fort taux de renouvellement des appareils. L’Amérique latine présente un potentiel de croissance important, notamment pour Apple, qui bénéficie de nouvelles options de financement favorisant l’acquisition d’iPhone. L’Asie du Sud-Est continue d’être un marché dynamique, avec des opportunités pour les fabricants chinois comme OPPO et Xiaomi.

L’année 2024 a marqué un retour à la croissance pour le marché des smartphones, porté par une demande accrue pour les modèles premium et la 5G. Apple conserve sa position de leader malgré une légère baisse de ses ventes, tandis que Samsung et Xiaomi privilégient des stratégies axées sur la rentabilité et l’expansion.

L’année 2025 pourrait présenter de nouveaux défis, liés aux incertitudes économiques et au ralentissement des marchés émergents. Toutefois, l’intelligence artificielle, la 5G et l’augmentation du prix moyen des smartphones devraient permettre au secteur de maintenir une dynamique positive.

L’innovation et l’adaptabilité des fabricants aux nouvelles tendances seront des éléments déterminants pour façonner l’avenir du marché des smartphones.