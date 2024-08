Croissance du marché des smartphones : +12 % au T2 2024

Le marché mondial des smartphones connaît une croissance continue, marquée par une augmentation des livraisons de 12 % d’une année sur l’autre pour le deuxième trimestre de 2024, selon les dernières données de Canalys.

Cette tendance fait suite à des gains annuels de 10 % pour le premier trimestre de 2024 et de 8 % pour le dernier trimestre de 2023. La dernière baisse trimestrielle en glissement annuel remonte au troisième trimestre de l’année dernière, où les expéditions avaient diminué de 1 %.

Durant les trois mois allant d’avril à juin, Apple a réduit l’écart avec le leader Samsung. Ce dernier détenait 18 % du marché mondial des smartphones au deuxième trimestre, en baisse de trois points par rapport aux 21 % de l’année précédente. Pour Samsung, le deuxième trimestre est généralement calme après le lancement de sa série phare au premier trimestre, cette année marquée par le Galaxy S24, S24+ et le Galaxy S24 Ultra. Au troisième trimestre en cours, Samsung a sorti ses nouveaux modèles pliables, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6.

De son côté, Apple a perdu un point de part de marché, passant de 17 % à 16 %. Malgré cette baisse, Apple a mieux résisté que Samsung, se rapprochant ainsi à deux points de pourcentage du leader. Apple restera discret jusqu’à la fin du troisième trimestre calendaire, moment où l’entreprise devrait dévoiler la série iPhone 16, prévue avant la fin septembre.

L’impact de l’IA sur les stratégies produit

« Samsung et Apple avancent rapidement dans leurs stratégies de produits premium en mettant l’accent sur les fonctionnalités basées sur l’IA », explique Sheng Win Chow, analyste chez Canalys. Samsung a récemment lancé ses séries Galaxy Z Fold 6 et Flip 6, renforçant les capacités d’IA introduites avec le Galaxy S24 pour offrir des expériences améliorées sur ses derniers appareils pliables. En intégrant l’innovation logicielle à la forme pliable, Samsung vise à fournir une valeur différenciée aux utilisateurs. Apple, quant à lui, a généré de l’enthousiasme lors de la WWDC avec les mises à jour attendues qui démontreront probablement son leadership en matière d’innovation technologique.

Xiaomi a presque égalé Apple au deuxième trimestre, atteignant une part de marché de 15 %, soit une augmentation de deux points par rapport à son chiffre du 2e trimestre 2023. Vivo suit avec 9 % du marché, soit une augmentation d’un point par rapport à l’année précédente. Transsion a terminé cinquième avec une part de marché de 9 %, stable par rapport à l’année précédente.

Perspectives optimistes pour le marché mondial

Amber Liu, responsable de la recherche chez Canalys, s’attend à ce que le marché mondial des smartphones continue de se redresser grâce à des technologies innovantes telles que l’IA. Le Galaxy AI, lancé plus tôt cette année avec la série Galaxy S24, et l’Apple Intelligence AI, qui sera disponible pour les propriétaires d’iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max et toute la ligne iPhone 16 avec la version stable d’iOS 18 en septembre, sont des facteurs clés de cette croissance.

« Depuis début 2024, l’inflation en baisse dans les marchés émergents d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine a stimulé la croissance des expéditions dans le segment des prix de masse », explique Amber Liu. « Les entreprises, y compris Xiaomi et Transsion, promeuvent activement des mises à niveau de produits pour capitaliser sur ces opportunités. Pendant ce temps, HONOR, OPPO et vivo concentrent leur expansion en dehors de la Chine continentale cette année en raison de la concurrence accrue sur le marché local ».