Marché des smartphones au T3 : Samsung en tête, Apple talonne de près

Malgré des livraisons record de 54,5 millions d’iPhone au troisième trimestre, Apple reste derrière Samsung en termes de volume total de smartphones expédiés de juillet à septembre 2024.

Selon le rapport de Canalys, Samsung a expédié 57,5 millions de smartphones au cours du trimestre, marquant une légère baisse de 2 % par rapport à l’année précédente, ce qui a ramené sa part de marché à 19 %. Le lancement des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 semble avoir contribué à stabiliser les résultats de Samsung dans un marché de plus en plus concurrentiel.

De son côté, Apple a enregistré une augmentation de 9 % de ses livraisons, atteignant 54,5 millions d’unités expédiées et une part de marché de 18 %. L’écart entre les deux géants, qui était de 8,6 millions d’unités au troisième trimestre de l’année précédente, a été réduit de 65 % à seulement 3 millions d’unités. La sortie tardive des iPhone 16 a boosté les ventes de fin de trimestre pour Apple.

Le Xuan Chiew, analyste chez Canalys, explique que ce succès est le résultat de plusieurs stratégies d’optimisation dans les chaînes d’approvisionnement et de distribution d’Apple. Selon lui, « suite aux annonces d’Apple Intelligence durant la WWDC, de nombreux consommateurs ont abandonné leurs iPhone 12 et 13 au profit des nouvelles technologies ». De plus, la production diversifiée d’Apple en Inde a permis de réduire les délais de livraison et de stimuler la demande locale avec des prix compétitifs.

Chiew ajoute que la production continue d’anciens modèles, comme les iPhone 13 et 15 en Inde a aussi renforcé les ventes d’Apple sur les canaux opérateurs aux États-Unis et en Europe, permettant à la marque de regagner des parts de marché sur le segment milieu de gamme. Cependant, il reste prudent quant aux obstacles géopolitiques qui pourraient impacter Apple, et il souligne que le déploiement retardé d’Apple Intelligence pourrait ralentir les ventes durant la période des fêtes et au cours de l’année 2025.

Une augmentation des expéditions par rapport à 2023

Derrière Samsung et Apple, Xiaomi arrive en troisième position avec 42,8 millions de téléphones expédiés, soit une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente, maintenant sa part de marché stable à 14 %. OPPO occupe la quatrième place avec 28,6 millions d’unités expédiées, une augmentation de 8 % qui lui permet de conserver 9 % de part de marché.

La meilleure progression est attribuée à vivo, une marque de BBK Electronics, qui a expédié 27,2 millions de smartphones, en hausse de 24 % par rapport aux 22 millions du troisième trimestre de l’année précédente. Grâce à cette croissance, vivo a fait grimper sa part de marché de 7 % à 9 %.

Au total, 309,9 millions de smartphones ont été expédiés dans le monde au troisième trimestre de 2024, une augmentation de 5 % par rapport aux 294,6 millions d’unités du même trimestre en 2023.