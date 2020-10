Windows 10X prêt à atteindre la version RTM dans deux mois seulement

Windows 10X est l’un des projets logiciels les plus ambitieux de Microsoft ces derniers temps, car il s’agit d’un nouveau système d’exploitation censé alimenter des expériences à double écran et pliables.

Annoncé à l’automne 2019, Windows 10X était également la plateforme prévue à l’origine pour alimenter le Surface Neo, le propre dispositif à double écran de Microsoft dont le lancement était prévu pour les fêtes de fin d’année.

Beaucoup de choses ont changé depuis que Microsoft a partagé ces plans pour la première fois, et non seulement le lancement de Windows 10X a été repoussé, mais le Surface Neo lui-même a également été retardé sans qu’aucune nouvelle date de sortie ne soit réellement partagée.

Selon un nouveau rapport, Windows 10X devrait maintenant entrer dans la phase de développement de la version RTM dès décembre, tandis que le lancement public devrait avoir lieu au printemps de l’année prochaine. Il s’agit d’un calendrier de sortie qui a déjà fait la une des journaux et qui pousserait finalement Windows 10 à une seule mise à jour de fonctionnalité par an, puisque la version de printemps deviendrait exclusive à Windows 10 X.

Pour l’instant, on ne sait pas si Microsoft veut mettre Windows 10X à la disposition des testeurs avant le lancement public, mais il y a de fortes chances que la société finisse par le faire, surtout parce qu’elle a besoin que tout fonctionne le mieux possible.

For those asking, Windows 10X is on track to RTM in December. Spring 2021 release still looking likely. Not sure if MS is planning to do any external 10X testing. If they are, I suspect they’re waiting for the RTM build first.

— Zac Bowden (@zacbowden) October 21, 2020