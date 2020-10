Les coloris du futur Galaxy S21 de Samsung se montrent

Maintenant que l’iPhone 12 est en service, la future annonce très attendue dans le monde des smartphones est le Galaxy S21, qui, selon le traditionnel calendrier de sortie de Samsung, devrait être lancé début 2021.

Alors que Samsung est évidemment resté complètement hermétique sur tout ce qui concerne son smartphone haut de gamme de nouvelle génération, les nouvelles informations qui sont apparues sur Twitter prétendent nous donner un aperçu des options de couleurs qui seront proposées sur le Galaxy S21.

Ross Young, un expert de l’industrie de l’affichage, déclare sur le réseau social qu’il a obtenu des informations 100 % précises concernant la gamme de couleurs du Galaxy S21.

D’après cette fuite, le Galaxy S21 standard sera disponible en gris, violet, rose et blanc, tandis que le Galaxy S21+ sera proposé en noir et argent.

En revanche, le Galaxy S21 Ultra, qui sera évidemment la configuration haut de gamme, sera vendu en trois options de couleurs différentes, à savoir le noir, l’argent et le violet.

Selon le calendrier de lancement de Samsung, les nouveaux modèles Galaxy S sont dévoilés en février, tandis que les ventes effectives commencent début mars.

S21 Leak, 100%

S21 – Gray, Pink, Violet and White

S21+ – Black and Silver

S21 Ultra – Black, Silver, Violet

Production in Brazil, Indonesia, Korea and Vietnam — Ross Young (@DSCCRoss) October 23, 2020

Le lancement du Galaxy S21

Cependant, la société sud-coréenne veut changer d’approche pour le futur Galaxy S21, donc au lieu de dévoiler le Galaxy S en février, elle prévoit maintenant de lever le voile sur l’appareil en janvier. Cela signifie que les ventes effectives du smartphone commenceront plus tôt que prévu. La raison est très simple : le Galaxy S20 ne s’est pas vendu exactement comme Samsung l’espérait, et maintenant que l’iPhone 12 est déjà sur le marché, la société a besoin d’un modèle haut de gamme pour rester pertinente dans cette bataille phare.

Bien que le Galaxy Note20 soit encore un nouveau modèle, la gamme Galaxy S est le plus souvent considérée comme la meilleure alternative à l’iPhone. Samsung travaille donc 24 heures sur 24 pour mettre l’appareil sur le marché le plus rapidement possible.