Le casque FreeBuds Studio de Huawei semble très alléchant

Huawei dispose d’un nouvel ensemble d’écouteurs sans fil, qui reprend le meilleur de Sony, de Bose et du très attendu Apple AirPods Studio. Annoncé en même temps que la gamme Mate 40, le Huawei FreeBuds Studio intègre la technologie des écouteurs de la société dans son premier casque supra-auriculaire, avec une suppression active du bruit.

La firme chinoise est particulièrement fière de son design, qu’elle dit avoir épuré de la traditionnelle esthétique. La marque figure sur une texture métallique mate, avec des bras cylindriques en acier inoxydable reliant le serre-tête et les écouteurs.

Ces écouteurs sont plus grands que la norme, précise Huawei, puisqu’ils mesurent 65 x 42 mm. Cela signifie un ajustement plus spacieux pour ceux qui ont de grandes oreilles, tandis que le coussinet en cuir promet une isolation acoustique passive supplémentaire. Le serre-tête, quant à lui, peut s’étendre jusqu’à 150 degrés pour les têtes plus grandes.

Côté audio, une gamme de fréquences de 4 Hz à 48 kHz est prise en charge. Le pilote personnalisé de Huawei est doté d’un diaphragme polymère à quatre couches de 40 mm, avec une conception interne pour sa puce audio sans fil L2HC. Selon l’entreprise, cela signifie un débit de transmission maximal de 960 kb/s, mais uniquement si vous utilisez un smartphone Huawei Mate 40 ou P40 avec EMUI 11 ou une version ultérieure.

Une excellente réduction de bruit

En ce qui concerne l’annulation du bruit, la conception des écouteurs et le système ANC dynamique utilisé par Huawei permettent de réduire le bruit de 40 dB. Il existe trois modes ANC, le FreeBuds Studio passant automatiquement de l’un à l’autre en fonction des conditions environnementales.

Les six mêmes microphones sont également utilisés pour les appels vocaux. Huawei affirme qu’il peut les utiliser pour mieux éliminer les bruits de fond. Un pavé tactile sur le côté contrôle le volume, passe d’une piste à l’autre, lance la lecture ou pause et répond ou rejette les appels, et déclenche le choix de l’assistant vocal.

Le système prend en charge les connexions à quatre canaux, en double mode et en double connexion, ce qui signifie que le casque peut être relié à deux appareils simultanément. Cela est possible non seulement avec les smartphones et les tablettes de Huawei, mais aussi avec tout appareil fonctionnant sous Android, iOS ou Windows. Les antennes doubles ont également une couverture Bluetooth plus large, affirme la société, avec un changement d’antenne automatique.

300 euros

L’autonomie de la batterie peut atteindre 20 heures avec l’ANC activé, ou 24 heures avec l’ANC désactivé. Une charge de 10 minutes suffit pour 5 heures de lecture de musique avec l’ANC activé, ou 8 heures avec l’ANC désactivé. Ils seront mis en vente en novembre, au prix de 299 euros.