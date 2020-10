Le Galaxy S21 aurait une vitre « plate », mais avec des bords légèrement arrondis

Les fuites du futur Galaxy S21 de Samsung ont commencé cette semaine avec les premiers rendus, les spécifications et les points forts du matériel. Aujourd’hui, nous voyons les premières informations sur les dernières nouveautés en matière de conception d’écran en verre, en commençant par la courbure ou non des bords. Le Galaxy S21 (peut-être aussi appelé Galaxy S30) aura un écran plus « 2D » que celui du Galaxy S20.

Le Galaxy S21 et le Galaxy S21+ ont tous deux fait partie d’une fuite en trois parties cette semaine, grâce à Ice Universe. Cette source a en général une très bonne connaissance des rouages de la stratégie de Samsung pour les futurs smartphones, et il y a peu de raisons de croire que la source ne fournisse pas de bonnes informations sur cette nouvelle série de smartphones.

Les Galaxy S21 et S21+ auront probablement une vitre « plate », mais avec des bords légèrement arrondis. Comme pour le Galaxy S20 et le Galaxy S20+, Samsung conservera probablement une minuscule courbe au lieu de s’affleurer complètement avec les bords.

The three products in the Samsung Galaxy S21 (S30) series are designed with four sides of equal width. Among them, S21 and S21+ are 2D screens, and S21U is a curved screen. —Ice universe (@UniverseIce) October 21, 2020

Le Galaxy S21 Ultra aura un verre plus incurvé. Cela ressemble à ce que nous avons vu avec le Galaxy S20 Ultra – pas un design « waterfall », mais une courbe que l’on peut identifier entre les deux.

If the rendering of S21Ultra is correct, then it actually looks like this. pic.twitter.com/tfiMZDwxln —Ice universe (@UniverseIce) October 21, 2020

Une annonce en janvier ?

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra seront probablement dévoilés en janvier 2021 lors d’un événement spécial organisé par Samsung plus tôt que d’habitude. Les smartphones auront probablement une date de sortie au cours du premier trimestre de l’année, avec une fourchette en février si les tendances de Samsung en matière d’événements de sortie se maintiennent.

La série Galaxy Note semble faire l’objet d’une certaine controverse ces dernières semaines, car il est suggéré que les gammes Galaxy S et Galaxy Z (pliable) vont se vanter du support du S Pen. Il est peu probable que la marque Galaxy Note soit abandonnée, mais il est probable que la firme sud-coréenne adopte des changements en 2021.