Huawei lance le Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+, deux fleurons

Huawei a annoncé le Mate 40 Pro et Pro+, ses derniers flagships, qui font suite à la série P40 du début de l’année. Ces smartphones marquent le début du nouveau produit phare de Huawei, le processeur Kirin 9000 gravé en 5 nm, et comprennent des écrans OLED courbés de 6,76 pouces à une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une charge sans fil de 50 W. En parallèle, Huawei a également annoncé le Mate 40 standard.

Bien que les smartphones de Huawei aient été difficiles à utiliser en dehors de la Chine en raison du manque d’applications et de services de Google, ses récents fleurons comme le P40 Pro et le P40 Pro+ ont continué à offrir d’excellentes performances sur le plan de la photo. Sur le papier, la gamme Mate 40 Pro semble poursuivre la tendance avec une impressionnante configuration de la caméra.

Le Huawei Mate 40 Pro+ possède un capteur photo principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 20 mégapixels, un capteur de type périscope de 8 mégapixels avec un zoom 10x et un capteur téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom 3x. Au total, Huawei indique que le smartphoe offre un zoom optique jusqu’à 17x.

Le Mate 40 Pro, quant à lui, possède un capteur photo principal analogue de 50 mégapixels et un capteur ultra-large de 20 mégapixels, mais son objectif de zoom périscope n’est que de 5x pour un zoom optique maximum de 7x.

Du lourd sous le capot

Sous le capot, les smartphones sont équipés du nouveau processeur Kirin 9000 en 5 nm de Huawei, dont la société affirme qu’il s’agit du premier processeur 5G de 5 nm au monde. La puce associe un processeur à 8 cœurs et un GPU à 24 cœurs. Le Mate 40 Pro+ dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, tandis que le Mate 40 Pro dispose de 8 Go et 256 Go. Tous deux sont équipés de batteries d’une capacité de 4 400 mAh et supportent la charge sans fil de 50 W à des vitesses rivalisant avec le Mi 10 Ultra de Xiaomi. Ils sont également dotés d’un système de charge filaire de 66 W et d’un système de charge sans fil inversé pour vous permettre d’alimenter des accessoires ou d’autres smartphones.

Les Mate 40 Pro et Pro Plus sont équipés de capteurs d’empreintes digitales intégrés dans leurs écrans, de deux haut-parleurs et d’un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Le Mate 40 Pro est disponible dans les coloris noir, blanc, argent, jaune et vert, tandis que le Pro+ est uniquement disponible en noir et blanc.

Et la partie logicielle ?

En ce qui concerne la partie logicielle, celle qui nous préoccupe le plus, Huawei continue d’investir dans son propre écosystème d’applications et de services. La nouveauté du Mate 40 Pro va essayer de vous attirer avec une alternative à Google Maps, Petal Maps. L’absence de Google Maps, en particulier, a été un véritable point de blocage pour les récents appareils de Huawei, ce qui rend cette dernière annonce très bienvenue. Malgré cela, il faudra se passer du Google Play Store, et des services associés.

En plus du Mate 40 Pro et du Pro+, Huawei a également annoncé le Mate 40. Il est doté d’un écran plus petit de 6,5 pouces avec une résolution plus faible 1080p et d’un processeur Kirin 9000E plus lent. De plus, pas de zoom périscopique et il possède trois caméras au total. Il possède un capteur photo principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 16 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x. Il possède une batterie plus petite de 4 200 mAh sans recharge sans fil et un maximum de 40W de recharge rapide filaire, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Enfin, il existe une version Porsche Design du Mate 40, qui présente un design unique inspiré des voitures de sport, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et une matrice de capteurs photo analogues à celle du Mate 40 Pro+.

Le Huawei Mate 40 Pro+ sera vendu au prix de 1 399 €, tandis que le Mate 40 Pro coûtera 1 199 € et d’ores et déjà disponible. Le Mate 40 coûtera 899 €. Le Porsche Design Huawei Mate 40 RS coûtera 2 295 €. Les dates de sortie du Mate 40 Pro+ et du Mate 40 n’ont pas été annoncées.