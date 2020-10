Ce pourrait être les premiers rendus des Galaxy 21 & Galaxy S21 Ultra de Samsung

Avec l’iPhone 12, presque toutes les grandes stars des smartphones de 2020 sont entrées en scène. À l’exception de la série Huawei Mate 40, bien sûr, mais elle sera disponible dans quelques jours. Cela signifie surtout que les fabricants se tournent déjà vers la prochaine étape du cycle de mise à niveau des smartphones. Mais, il semble que Samsung soit déjà en train de précipiter les choses avec sa nouvelle série de flagships.

Plus tôt dans la matinée, nous avons entendu une rumeur selon laquelle la prochaine série de flagships de Samsung pourrait arriver plus tôt que d’habitude. Il semble que cela soit également vrai pour leurs fuites. Un composant du Galaxy S21 pourrait ne ressembler à aucun autre smartphone de la gamme Galaxy S et l’on ne peut pas se défaire de l’impression qu’il ressemble presque au smartphone d’un grand rival, sans l’encoche.

Les rendus que @OnLeaks a partagés du vaisseau amiral de Samsung de l’année prochaine montrent un écran plat analogue au modèle de base du Galaxy Note 20 de cette année, mais avec des coins plus arrondis. Le bloc de la caméra à l’arrière a heureusement été réduit et fait un étrange tour sur le bord.

En incluant le choc de la caméra, l’épaisseur du Galaxy S21 serait de 9 mm. Le Galaxy S21 serait doté d’un écran de 6,2 pouces, le même que celui du Galaxy S20. Avec ses dimensions de 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, il aura presque la même empreinte que le Galaxy S20 de 151,7 x 69,1 x 7,9 mm. Le boîtier de la caméra semble être la seule surprise en matière de design pour le Galaxy S21. Avec ses courbes subtiles à l’arrière et ses bords arrondis, le reste est traditionnel de Samsung.

Un bloc de caméra encore plus grand sur le S21 Ultra

Le design du modèle Ultra semble presque identique à celui du S30 standard, avec toutefois quelques différences. Vous remarquerez immédiatement que le bloc de la caméra arrière est beaucoup plus grand. La source affirme qu’il est presque deux fois plus grand que celui du Galaxy S30 et qu’il contient un total de quatre capteurs de caméra. Malheureusement, il ne connaît pas la configuration de la caméra, mais signale des rumeurs récentes qui suggèrent que le smartphone pourrait être équipé de deux zooms ainsi que de capteurs large et ultra-large.

En regardant l’image ci-dessus, on pourrait penser que les caméras arrière se trouvent au ras du châssis du smartphone. Cependant, un profil latéral de l’appareil montre la bosse de la caméra. Ainsi, même si Samsung a modifié un peu l’emplacement du boîtier, il peut rester assez gros.

L’empreinte globale du smartphone mesure 165,1 x 75,6 x 8,9 mm. C’est presque la même que celle du Galaxy S20 Ultra. L’écran conserve lui aussi le trou centré pour loger la caméra frontale, et mesurerait entre 6,7 et 6,9 pouces. Encore une fois, c’est quelque chose d’aussi grand que ce que vous obtenez avec le vaisseau amiral haut de gamme actuel. L’informateur affirme que contrairement à l’écran plat du Galaxy S30, l’écran du Galaxy S30 Ultra est légèrement incurvé sur les bords.

Par ailleurs, vous voyez des boutons de volume et d’alimentation sur le bord droit du smartphone et un port USB-C en bas. La source confirme qu’il n’y a pas d’endroit où placer un S Pen sur le smartphone, mais n’exclut pas la possibilité qu’il en supporte un.

Ce sont là toutes les informations que cette dernière fuite présente. Vous pouvez vous attendre à en voir beaucoup plus dans les prochains jours, à mesure que le lancement de la série se rapproche.