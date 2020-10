La Acer Halo est une enceinte connectée Google Assistant avec un écran LED

La plupart des annonces d’Acer hier se sont concentrées sur les ordinateurs portables et les PC dédiés au gaming sous une forme ou une autre, mais une révélation surprenante a été celle d’une nouvelle enceinte connectée.

En effet, en marge d’un grand nombre d’ordinateurs, Acer a également annoncé le lancement d’une enceinte connectée nommée Halo à 119 euros lors de son événement hardware d’octobre. Il s’agit d’une enceinte à 360 degrés qui intègre Google Assistant pour traiter les requêtes et les tâches, et Acer affirme qu’il s’agit de l’une des premières enceintes connectées à se vanter d’un son DTS. Avec cela, il devrait être particulièrement adapté pour offrir un son cinématographique.

Il n’y a pas encore une tonne de détails sur l’enceinte connectée Halo, mais Acer la décrit comme une enceinte compacte qui peut « tenir pratiquement n’importe où ».

Il est relativement facile de voir ce qui distingue cet appareil. À la base, vous trouverez un éclairage RGB, qui est personnalisable dans une certaine mesure, car les utilisateurs pourront soit le synchroniser avec la musique, soit choisir parmi des préréglages thématiques de jour et de nuit.

Ainsi, même si votre enceinte connectée n’a pas les mêmes capacités RVB que votre clavier de jeu, elle possède tout de même quelques caractéristiques RVB.

Un écran LED

Ce qui pourrait être le plus intéressant avec le Halo est son écran LED, qui est listé comme une fonctionnalité optionnelle. Cet écran LED peut afficher une horloge et la météo actuelle par défaut, mais Acer dit qu’il est en train de créer une application qui permettra aux utilisateurs de personnaliser le contenu de l’écran. Enfin, l’enceinte utilise deux micros omnidirectionnels à champ lointain et permet aux utilisateurs d’activer et de désactiver ces micros grâce à un interrupteur physique intégré.

Cet appareil sera commercialisé en décembre 2020. Acer n’a pas divulgué d’autres spécifications ou détails sur le Halo, mais nous en saurons probablement plus bientôt. À 119 euros, c’est seulement 20 euros de plus que la nouvelle enceinte Nest Audio de Google. Nous ne savons pas comment la qualité du son s’améliorera, mais si vous voulez une enceinte connectée qui se distingue plus visuellement, gardez un œil sur le Halo.