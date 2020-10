Adobe Illustrator est maintenant disponible sur iPad, et Fresco sur l’iPhone

L’annuelle conférence Adobe MAX apporte généralement un ou deux nouveaux produits avec elle, et hier, Adobe en a annoncé deux gros. La société apporte deux applications populaires sur de nouvelles plateformes, révélant qu’elle fait passer Illustrator sur l’iPad et Fresco sur l’iPhone.

Adobe lance donc Illustrator pour l’iPad, une version simplifiée de son application graphique vectorielle de bureau qui a été repensée pour fonctionner avec des commandes tactiles et un stylet. Tout ce que vous attendez d’une version mobile de Illustrator est là, du stylo, du crayon et du pinceau aux calques, aux propriétés et aux options de grille, en passant par les fonctions de base comme l’outil de saisie. Il manque encore quelques fonctionnalités plus spécifiques, mais ce ne sont peut-être pas des choses dont vous avez besoin au quotidien.

Illustrator est une grande nouveauté pour Adobe. C’est la troisième application Adobe à passer d’une application de bureau — où elle fait partie d’une suite d’outils de création standard — à une application pour iPad. Alors que les gens achètent de plus en plus de tablettes, veulent travailler en déplacement et trouvent l’interface tactile utile pour l’illustration, Adobe a du pain sur la planche pour faire passer ses principales applications d’une plateforme à l’autre, sans ralentir les utilisateurs. Lightroom est sur l’iPad depuis 2014, mais Photoshop n’a fait le saut que l’année dernière.

La version iPad de Illustrator peut sembler très différente pour les utilisateurs de longue date, mais elle est censée être suffisamment performante pour envoyer des fichiers de manière transparente avec la version de bureau.

Les outils de base ont été redessinés pour fonctionner plus facilement sur une tablette, avec une barre d’outils qui apparaît sous les sélections pour vous permettre de faire ou de verrouiller rapidement des modifications, sans avoir à bouger beaucoup la main ou à plonger dans les menus. Le stylet Apple Pencil est également pris en charge.

Une « première version »

Lorsque Photoshop est sorti pour l’iPad l’année dernière, Adobe a été inondé de critiques sur les fonctionnalités manquantes. Illustrator est une application encore plus ancienne que Photoshop, et la société est donc confrontée aux mêmes obstacles : elle doit apporter les fonctionnalités de base sur une nouvelle plateforme, sans en manquer au point que les utilisateurs ne puissent pas travailler. Il y a déjà beaucoup de choses à faire, mais Adobe essaie encore de faire croire qu’il ne s’agit que de la première version. Des effets, des pinceaux supplémentaires et des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle Sensei sont déjà en cours de réalisation.

« Ce n’est que le début de notre voyage », écrit Éric Snowden, vice-président de la conception chez Adobe, dans l’annonce de la société. L’application est disponible pour les abonnés au Creative Cloud qui ont accès à la version de bureau de Illustrator.

Fresco arrive sur l’iPhone

En ce qui concerne l’iPhone, nous voyons Fresco arriver sur iPhone, une application qui est encore un peu nouvelle en soi. Lancée l’année dernière sous la forme d’une application iPad destinée à « stimuler la créativité spontanée », Fresco semble bien adaptée à l’affichage réduit d’un iPhone, ce qui n’est pas le cas des autres applications de la suite Creative Cloud.

En plus du lancement de Fresco sur iPhone, l’application reprend quelques outils de Illustrator et prend en charge dès aujourd’hui le texte, avec un ensemble de curseurs qui vous permettront de modifier la taille, l’orientation et le suivi. Nous verrons également l’ajout de pinceaux d’étalement pour adoucir les autres traits et les bords durs, et les utilisateurs disposent également de plus de contrôles pour les vidéos en accéléré. Tout comme dans Photoshop et Illustrator, vous pourrez transmettre votre travail en direct à la communauté Adobe Behance.

Outre ces ajouts, Adobe a apporté un certain nombre de modifications à la qualité de vie de Fresco, permettant aux utilisateurs de restaurer des versions antérieures de documents en utilisant le stockage sur le cloud ou d’enregistrer un dessin sans avoir à le fermer au préalable. Enfin, un nouveau tutoriel vidéo est inclus dans l’application pour ceux qui pourraient être nouveaux à Fresco.