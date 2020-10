Le navigateur Microsoft Edge est désormais disponible sur Linux

Microsoft vient d’annoncer que Edge sur Linux est disponible en téléchargement sur le canal « Dev », permettant ainsi aux utilisateurs de la plateforme d’essayer enfin le navigateur Chromium du géant du logiciel. Pour Microsoft, l’importance de cette version va au-delà de Linux, puisque cette version signifie que Microsoft Edge est disponible « pour toutes les principales plateformes de bureau et mobiles ».

L’objectif de Microsoft semble ici être une confirmation de son engagement. Microsoft veut que les développeurs Web sachent que s’ils travaillent avec Microsoft Edge, leur produit doit être conforme à leurs attentes sur toutes les grandes plateformes. Après tout, c’est le rêve du navigateur Web.

« Avec cette version, Microsoft Edge est maintenant disponible pour toutes les principales plateformes de bureau et mobiles. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir aux développeurs Web la même plateforme Web et les mêmes outils de développement cohérents et puissants que sous macOS ou Windows, afin que vous puissiez construire et tester dans votre environnement préféré et être confiant dans l’expérience que vos clients auront sur d’autres appareils. Pour les chercheurs en sécurité, nous acceptons désormais aussi les candidatures pour le programme Microsoft Edge Bounty sur Linux », explique Microsoft.

Les premières versions previews de Microsoft Edge pour Linux peuvent être installées sur Ubuntu, Debian, Fedora et OpenSuSE. Microsoft indique que les versions de développement destinées à Linux seront mises à jour selon le traditionnel calendrier de l’entreprise, ce qui signifie que de nouvelles versions seront publiées chaque semaine.

Dans le cadre de la stratégie de lancement de Microsoft, la branche « Canary » est actualisée chaque jour, tandis que le canal « Dev » reçoit des mises à jour hebdomadaires. Les versions bêta et stables sont mises à jour toutes les six semaines.

Mises à jour hebdomadaires de Linux

« Il y a deux façons de démarrer avec Microsoft Edge sur Linux. La plus simple consiste à télécharger et à installer un paquet. deb ou. rpm directement depuis le site Microsoft Edge Insider — cela permettra de configurer votre système pour recevoir les futures mises à jour automatiques. Si vous préférez, vous pouvez également installer Microsoft Edge à partir du dépôt de logiciels Linux de Microsoft en utilisant les outils de gestion de paquets standard de votre distribution », explique Microsoft.

Avec la version Linux, Microsoft Edge est désormais disponible sur tous les principaux systèmes d’exploitation. Grâce à la migration vers Chromium, Edge peut être installé sur Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS et Linux.