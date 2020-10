Le prix du Huawei Mate 40 évoqué à 1 100 € semble fou

Dans quelques jours, Huawei devrait annoncer son dernier flagship de l’année et, contrairement aux précédentes générations de fleurons de Huawei, très peu de choses ont été divulguées sur la série des Mate 40.

Au-delà de la conception évoquée en début de semaine, dont une partie a déjà été teasée par Huawei lui-même, de nouvelles informations ont fait surface, qui placent le smartphone sous un angle moins positif, mais qui semble malheureusement la triste vérité.

Pour aller droit au but, la gamme de smartphones Huawei Mate 40 sera excessivement chère, du moins selon une nouvelle fuite. Le modèle de base coûtera à lui seul 1 100 euros, tandis que le Mate 40 Pro devrait passer à 1 400 euros. Avec des prix de plus en plus élevés pour les smartphones, malgré l’économie mondiale actuelle, ce n’est pas vraiment une surprise, mais quelques facteurs donnent définitivement l’impression que Huawei en demande trop.

D’une part, les spécifications du smartphone pourraient justifier la hausse des prix. Huawei fabrique certains des meilleurs photophones du marché, et il ne fait aucun doute que la série Mate 40 va encore faire plus.

La question de savoir si le design du Huawei Mate 40, contrairement au modèle Pro, ruine cet attrait sera une question de goût personnel.

Mate 40 series Price tags are high

Pro is close to the €1100

Pro+ 1400 €

RS €2500

+ Availability is very weak especially on Pro + and RS models

—Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 18, 2020