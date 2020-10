Microsoft ne forcera plus l’installation des PWA de Office dans Windows 10

Microsoft est connue pour être plutôt agressive et peu subtile lorsqu’il pousse ses produits à la vue de tous. C’était vrai à l’époque où elle poussait les gens à passer à Windows 10 et c’est vrai maintenant qu’elle utilise le menu Démarrer de Windows pour faire la publicité de ses propres applications. Et, les choses se sont une nouvelle fois envenimées il y a quelques jours.

La semaine dernière, Microsoft a été repérée en train d’ajouter des Progressive Web Apps, alias PWA, de Word, Excel, PowerPoint et Outlook dans Windows 10 sans le consentement de l’utilisateur. Bien que l’incident ait d’abord été considéré comme limité aux membres du programme Insider de Windows 10, plusieurs rapports ont souligné que Microsoft fait de même pour les utilisateurs standards. Microsoft affirme maintenant que c’est dû à un bogue.

Selon The Verge, Microsoft essayait de transformer les sites Web que vous avez épinglés dans le menu Démarrer en tuiles visibles. Dans le processus, Microsoft semble avoir accidentellement ajouté des raccourcis Web de Office en tant qu’applications PWA.

Les PWA sont une nouvelle génération d’applications Web qui ressemblent et se comportent presque comme des applications natives. Microsoft, ainsi que Google, a poussé les PWA ces derniers temps en essayant de remédier au manque d’applications natives sur son Microsoft Store. Cependant, elle a peut-être dépassé certaines limites…

En fait, tout cela s’est produit parce que Microsoft a commencé à ajouter des raccourcis Web de Office au menu Démarrer. Le rapport mentionne que la société le fait depuis le mois de mai de l’année dernière. D’après ce que l’on peut voir, Microsoft a probablement prévu de rendre ces applications Web de Office plus visibles et a dû appeler cela un bug depuis que les médias et les utilisateurs de Windows 10 l’ont remarqué.

Déploiement suspendu

Microsoft prétend avoir mis en pause la migration qui a causé ce bug, mais n’a pas explicitement précisé si elle allait revenir sur les changements. Cependant, vous pouvez facilement le faire vous-même en désinstallant simplement ces applications Web de Office.

Si vous êtes concerné par ce soi-disant bug, vous pouvez aller dans l’ancienne interne du Panneau de configuration ou utiliser l’application Paramètres pour supprimer les applications. Dans le Panneau de configuration, allez dans « Programmes et fonctionnalités » pour désinstaller les PWA. De même, vous pouvez aller à la section « Applications et fonctionnalités » dans « Paramètres » puis « Applications » pour supprimer ces applications.