Voici ce que coûtera le remplacement de l’écran de l’iPhone 12

Apple a officiellement lancé l’iPhone 12 la semaine dernière, et les premières unités devraient arriver entre les mains des propriétaires qui l’ont précommandé vendredi prochain. Cette année, Apple a finalement déplacé toute sa gamme vers les panneaux OLED au lieu de nous forcer à utiliser des écrans LCD sur l’iPhone XR, d’entrée de gamme, et l’iPhone 11. Ainsi, que vous achetiez l’iPhone 12 mini ou l’iPhone 12 Pro Max haut de gamme, vous obtiendrez un écran Super Retina XDR.

Malheureusement pour les plus malchanceux, une fois que l’iPhone 12 commencera à être expédié, ce n’est qu’une question de temps avant que nous ne voyions les premiers messages sur les réseaux sociaux révélant comment l’appareil a fini en morceaux après être tombé au sol.

Les écrans brisés sont quelque chose que nous ne pouvons pas éviter, et même si l’utilisation d’un étui peut parfois aider, ils ne sont pas à l’épreuve des balles. Et malheureusement, beaucoup d’entre nous l’ont appris à la dure.

Cependant, un écran cassé n’est pas la fin du monde, et Apple a récemment publié les coûts de remplacement de l’écran si l’opération n’est pas couverte par la garantie. Plus précisément, le remplacement de l’écran de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro (ce sont les deux seuls modèles disponibles à l’achat aujourd’hui, l’iPhone 12 mini et le 12 Pro Max devant arriver dans les rayons en novembre) coûte 311 euros.

Il est à noter que ces prix concernent les réparations d’écran sur des appareils hors garantie. Si vous avez souscrit à Apple Care+ en même temps que votre nouvel iPhone, vous ne devrez payer que les frais de service pour le remplacement de votre écran. Le plan de protection Apple Care+ est proposé à 169 euros pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, et à 229 euros pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Ce plan offre deux ans de couverture, y compris la couverture des dommages accidentels et autres réparations.

Les nouveaux iPhone seront mis en vente en novembre

C’est le même prix qu’Apple facture pour l’iPhone 11 Pro, bien qu’il soit plus élevé que celui de l’iPhone 11, dont l’écran peut être remplacé pour seulement 221 euros dans un Apple Store. Inutile de préciser que l’iPhone 12 Pro Max étant doté d’un écran plus grand, le tout risque d’être plus cher. En fait, le remplacement de l’écran de l’iPhone 11 Pro Max coûte actuellement 361 euros.

Le prix du remplacement de l’écran du tout nouvel iPhone 12 mini, équipé d’un écran de 5,4 pouces, mérite d’être surveillé. Apple devrait demander le même prix que pour l’iPhone SE, dont l’écran peut être remplacé dès aujourd’hui pour la modique somme de 151 euros. Le même prix est également utilisé pour l’iPhone 5, vieux de plusieurs années.