SteelSeries Arctis 7X et 7P : des casques prêts pour la Xbox Series X et PS5

SteelSeries fabrique certains des casques de jeu les plus appréciés du marché, et l’entreprise prépare une gamme pour les nouvelles Xbox Series X/S et PlayStation 5. Si les anciens casques vont bien fonctionner, la nouvelle série Arctis 7 sans fil mérite certainement un coup d’œil si vous voulez du neuf. Elle est disponible dans les versions Arctis 7X et 7P, respectivement pour Xbox et PlayStation, au prix de 179,99 euros.

« Le lancement de la nouvelle génération de consoles est l’un des événements les plus attendus par les gamers », explique Ehtisham Rabbani, CEO de SteelSeries. « Cette nouvelle génération continuera à repousser les limites de la résolution, de la haute-fidélité et des fréquences d’images, et nous nous engageons à offrir aux joueurs une nouvelle expérience audio, digne de ces nouvelles consoles. Nous pensons que les nouveaux Arctis 7X et Arctis 7P seront, sans conteste, les casques sans fils préférés des joueurs sur console ».

Ce qui distingue ces casques du Arctis 7 pour PC, outre leur design coloré, c’est que la série SteelSeries comprend un récepteur sans fil beaucoup plus petit qui peut se brancher en USB-C. Chaque casque comprend également un cordon USB-A mâle vers USB-C femelle, ce qui permet de l’utiliser avec des consoles et divers autres appareils.

En effet, les deux casques utilisent une connexion USB-C pour le sans-fil à 2,4 GHz, ce qui signifie qu’ils sont compatibles avec le PC et la Switch, ainsi qu’avec la plupart des smartphones et tablettes Android de ces dernières années. Les casques utilisent des membranes de 40 mm avec une réponse en fréquence standard de 20-20K, et leurs microphones bidirectionnels sont placés sur des perches qui peuvent se replier dans l’oreille gauche.

Ils offrent une excellente autonomie de 24 heures avec une charge, ce qui permet aux joueurs de jouer pendant des jours sans avoir à se préoccuper de la recharge.

Les fans apprécieront

Comme le souligne la société, les deux casques conservent également les meilleures caractéristiques du reste de la famille Arctis, comme l’emblématique design du bandeau, le microphone antibruit ClearCast certifié Discord, et les commandes sur le casque qui permettent aux joueurs de régler facilement le volume, la balance ChatMix et la mise en mute directement sur le casque.

Le Arctis 7P, compatible avec la PlayStation, est disponible en noir ou en blanc avec des coussinets bleus, tandis que le Arctis 7X n’est disponible qu’en noir. Il y a une chose décevante dans la conception : le port de charge sur les écouteurs eux-mêmes utilise le micro USB, malgré le dongle USB-C. Vous devrez donc conserver ce vieux câble pendant au moins un certain temps encore.