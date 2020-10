Samsung travaille sur deux puces Exynos, une seule avec une puce graphique AMD ?

Samsung fabrique de nombreux processeurs, notamment des puces haut de gamme qu’elle utilise sur ses smartphones phares dans certains pays, dont la France. La société travaillerait sur le Exynos 2100 qui équiperait la gamme de smartphones Galaxy S21 l’année prochaine, et qui arriverait comme une grosse mise à niveau par rapport au Exynos 990.

Cependant, si l’on en croit les nouvelles rumeurs, Samsung travaille également sur deux autres chipsets Exynos.

Selon le célèbre informateur sur des produits Samsung, IceUniverse, le géant sud-coréen travaille sur les puces Exynos 9855 et Exynos 9925 aux côtés du processeur Exynos 2100 qui est appelé en interne Exynos 9840. Nous n’avons pas encore de détails sur les spécifications pour le moment.

Le Exynos 9855 devrait sortir aux côtés du Galaxy S22 en 2022, tandis que le Exynos 9925, qui est également le chipset dont on dit qu’il est équipé d’un GPU AMD, serait commercialisé en 2023.

Les deux sociétés ont signé un partenariat pluriannuel l’année dernière. Dans le cadre de ce partenariat, AMD accordera une licence à Samsung pour son architecture graphique RDNA.

